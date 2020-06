Senado aprobó crear una comisión sobre Vicentin Nacionales 25 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El oficialismo aprobó anoche en el Senado un proyecto para crear una comisión investigadora de los préstamos del Banco Nación a la cerealera Vicentin, con una polémica con la oposición por la mayoría requerida para la votación.

El proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Diputados tras cuatro horas y media de debate por 41 votos a favor, todos correspondientes al Frente de Todos, y 29 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, pero la disputa subió un nivel más la tensión que viene desde hace varias semanas.

El Frente de Todos la defendió al señalar la crisis financiera de la exportadora y a los créditos otorgados por el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, mientras que Juntos por el Cambio sostuvo que el tema corresponde a la Justicia y apuntó a su vez contra los préstamos generados bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Paralelamente, la oposición remarcó durante la sesión remota que el reglamento establece una mayoría de dos tercios para la creación de una comisión investigadora, mientras que el oficialismo mencionó varios antecedentes para contradecirlo.

Luego de la votación, la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, dio por aprobado el proyecto con mayoría simple y varios senadores de Juntos por el Cambio pidieron la palabra para dejar asentado que "no se cumplía con la mayoría requerida" pero, según afirmaron, les cortaron el audio.

De esta manera, el clima entre el oficialismo y la oposición a punto de ebullición luego de varias semanas de una tensión que se sintió también en la sesión de este miércoles.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió el proyecto al señalar que "las comisiones investigan, no juzgan, la que juzga es la Justicia" y citó un viejo comunicado del bloque de la UCR en el que proponían la creación de una comisión similar.

Y respecto de la polémica por la mayoría, señaló: "Cuando creamos la Bicameral de Control de Deuda en ningún momento se habló de dos tercios, lo mismo que con la comisión sobre los contratos de Participación Pública Privada en el gobierno de Mauricio Macri y la Bicameral del ARA San Juan".

En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, del mismo bloque, subrayó que la creación de la comisión investigadora es necesaria "no solamente por el perjuicio que se le ha generado a pequeños productores, acopiadores y a la economía de la Argentina, sino también por la eventual triangulación y evasión que se pudo haber llevado adelante".

"No requerimos de los dos tercios porque estamos frente a un proyecto de ley y no un proyecto de resolución", agregó la santafesina.

El catamarqueño Dalmacio Mera defendió el proyecto y apuntó: "Yo tengo que explicarles a los productores catamarqueños, que no les pude conseguir un solo crédito para pagar la luz, que a una empresa le dieron 18 mil millones de pesos y se está desguazando".

En tanto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le remarcó al oficialismo que "no cuentan con los dos tercios que se requieren para crear comisiones bicamerales especiales".

"Hace cuatro semanas perdemos el tiempo con un temario alejado de la realidad de la gente", agregó Naidenoff, al tiempo que cuestionó la oportunidad de presentación de este proyecto por parte del oficialista Oscar Parrilli, en el marco de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Ante los discursos del oficialismo apuntando a la situación de la empresa Vicentin, que según apuntó Mayans "timó a los pequeños productores y cooperativas", en la oposición remarcaron que "el incremento de la deuda de Vicentin con el Banco Nación subió un 260% durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner", según dijo Laura Rodríguez Machado.

Además, tras reconocer que la empresa fue uno de los aportantes de campaña de Macri, la cordobesa señaló que "los 10 directivos más importantes de Vicentin figuran como aportantes a la campaña de Cristina Kirchner en 2007".