La Seguimos En Vivo, un ciclo que se ve cada vez más en la Provincia

24 de junio de 2020

La propuesta del Ministerio de Cultura de Santa Fe sumó el último fin de semana más espectáculos y un show de excepción en la localidad de Las Parejas. Del jueves 18 al domingo 21 de junio se ofrecieron nuevos shows de música, teatro y danza para toda la familia.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// El ciclo se desarrolla con una gran repercusión



Todas las presentaciones pudieron seguirse en vivo desde el canal público de Santa Fe, 5RTV y por las redes del Ministerio de Cultura, con un caudal de público que va en ascenso a cada semana.

Cumpliendo estrictamente con los protocolos Covid-19 para artistas y sin público presencial, el último fin de semana se ofrecieron distintos shows en diversos espacios culturales –que pudieron ser vistos por el sistema de streaming– desde las ciudades de Las Parejas, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.





Cumbia en el norte santafesino



Las propuestas comenzaron el jueves en La Casa Del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, con la presentación de la banda Onda Cumbia, el grupo compuesto por Antonela Armua en voz; Emilio Ariel Armua en bajo, Marcelo López y Bruno Moschen en teclados, Gabriel Marconi en octapad, Marcos González Marcos en timbal y Sebastián Aguirre en güiro.

La banda reconquistense comenzó su presentación con un clásico de la cumbia moderna, “No te creas tan importante”, y con un aceitado shows de luces, la agrupación deleitó a una importante cantidad de público que seguía la presentación vía streaming con los temas “Piensa en mí”, un enganchado de temas –”Dime Quién”, “Me voy a acostumbrar”, “Miénteme” y “Jamás”–, y luego los clásicos “Me vas a extrañar”, “Como la flor”, “Amor prohibido”, “La llamada”, “Te quise olvidar”, “Si una vez”, “Once mil”, “Te fuiste”, “Cómo te voy a olvidar”, “Esa te dejó”, “No se toca” y “Corazón mentiroso”.





Sonido de cuerdas en Venado Tuerto



Más tarde, el mismo jueves, desde el Centro Cultural Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, se presentó el show “Cuerdas al Sur”, realizado por músicos de Venado Tuerto, Villa Cañas y Murphy.





Seguidos por fans que no paraban de saludar y agradecer la presentación a través de las redes sociales, Martín Yufra, Alejandro Varela, Santiago Pace, Lorenzo París, Héctor Fernández y Luis Fernando París presentaron un exquisito concierto.





A lo largo del recital, se destacó y brilló el arpa en manos de Lorenzo Pariís o el teclado de Martín Yufra, y en poco menos de una hora se pudo disfrutar de clásicos de la música folclórica y popular como “Merceditas”, “Alfonsina y el mar”, “El cóndor pasa”, “El zapateado”, “El remolino”, “Pa' Don Trejo”, “A Villa Guillermina”, “La Vieja”, “Borrando Fronteras”, “Tus Ojitos”, “Isla Saca”, “Zamba del Llanural”, “Zamba de la Candelaria” y “Tu Cárcel”.





Nuevos ritmos en la Perla del Oeste



El viernes, a las 20, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de Rafaela, se presentaron dos agrupaciones locales: primero actuó la banda de rock Cruce, y luego subió al escenario la propuesta rapper de GPN Crew.



El trío Cruce, oriundo de La Perla del Oeste, está compuesto por Seba Duarte (voz), Franco Imhoff (batería) y Nico Previotto (bajo), y dio el puntapié inicial con el tema “Ángulo”. Con estilo netamente rockero y letras propias, luego siguieron “Si alguna vez”, “Son años de amar”, “Deja de llorar”, “Esperar” y #Sueños de mi”.



Tras esto, al otro lado del escenario y con “Intro”, la banda de rap hardcore GPN Crew inició su participación en el concierto en el centro cultural Belgrano.





El grupo formado por Emmanuel Sánchez, Agustín Beck, Enrique Godoy y Luis Picard, siguió con temas propios, de letras de profundo contenido social. “Fuerza y actitud”, “Ajetreado”, “Nos movemos”, “Suave”, “Bien Rap”, “La casa” y “La sangre de los timbales”, fueron los elegidos para participar del ciclo.





Diversidad de ritmos en la Cuna de la Bandera



El viernes, a las 21, en la Sala de la Plataforma Lavardén se pudo disfrutar de la presentación de Los Legendarios Barbacena, quienes con su obra Barbacena Solidario, ofrecieron un magnífico concierto que tuvo como particularidad que todo lo recaudado en el show será donado a dos comedores y merenderos de barrio Las Flores (en el zona sudoeste de Rosario) y Cabín 9 (al oeste, en el límite con la ciudad de Pérez).

Hernán González en timbales; Ariel Ramírez en acordeón; Fernando González en octapad; Miguel Bravo en locución; Hipólito González en congas; Ricardo González en coros y animación; Roque González en bajo y coros; Felipe González en guitarra; Martín Espíndola en teclados; Enrique Guerrero en güiro; Diego González en bongó y accesorios y Elías Contreras en voz, abrieron el show con un enganchado de tres temas que seguramente hicieron bailar a chicos y grandes: "La Escoba", "El Bonquero Enamorado" y "Le Brillaban Los Ojitos", fueron los temas elegidos para dar comienzo el espectáculo.

Siguieron con bloques de enganchados. El segundo fue con los temas "El Niño Moreno", "Débora yo te Canto" y "El Derecho De Amar". Luego continuaron con "Ternura", "Sumergido en Soledad", "Adiós Adiós" y "Te Dicen Que No Te Quiero".

El cuarto bloque comenzó con un tema nuevo, "Jurabas tú" y siguió con un verdadero clásico: "Cariñito". Y el último fue a todo ritmo, con los hits "Hojita Seca", "Una Miradita", "Niña Caprichosa", "Una Bella Flor" y el cierre fue con "Daiana" y una yapa, a pedido de la gente, un bis de "La Escoba".





Al compás del 2x4



El sábado a las 21, también desde la Sala de Plataforma Lavardén, fue el turno del tango y la milonga de la mano de La 2x4 Rosarina junto a Martín Piñol.

Alicia Petronilli y Gustavo Sordelli en bandoneón; Michele Blando, Noelia Vivas y Javier Gómez en violín; Adrián Pistono en piano y Sebastián Aparicio en contrabajo, junto al cantante Martín Piñol, brindaron un concierto que cautivó no solamente a los amantes del tango que estaban deseosos de ver y escuchar al grupo sino a cientos de personas que se sumaron a la presentación por redes sociales.



La orquesta comenzó con "Dímelo al oído" y siguió con "Tu corazón", "Suerte loca" y "Felicia". Alternando entre tangos, milongas y vals, la orquesta de baile fue tocando los temas "Invierno", "Bomboncito", "Temo", " Bajo un cielo de estrella", "Cachirulo", "Silueta porteña", "Milonga criolla", "Isla de Capri", "Pavadita", "Tu íntimo secreto", para finalizar con "Te aconsejo que me olvides", con el cual se despidieron del público que saludaba desde distintos puntos de la provincia.





Rock eléctrico



El domingo 21 a las 20, también desde la sala ubicada en Sarmiento y Mendoza de Rosario, la cantante Mica Racciatti junto a su “Set Eléctrico” se subió al escenario de para presentar temas de su primer disco “Previo Aviso”.



Mica, cantante oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, estuvo acompañada por Denis Martínez en bajo, Matías Calvin y Batería y Martín Buszano en guitarra.



El concierto comenzó con el potente "Tus mentiras" y siguió con "Previo aviso", "Sin miedo", "Gira el mundo", "Cielo", "Lágrimas" y una versión electro-rockera de "El Témpano".

Los últimos cuatro temas fueron pura pasión: "Prohibido", una versión de "Better Strangers" (Royal Blood), "Ojos de Águila" y terminó con "Reacción".





Santa Fe: entre el tango, el sapucay y la danza



En el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad capital de la provincia, el viernes 19 de junio a las 22 se pudo disfrutar del Sexteto de Tango de la ciudad de Santa Fe, que ofreció el espectáculo “Que Lo Tangueó”.

Lucila Gerelli (viola), Alejandro Fissore (piano y arreglos), Federico Guala (contrabajo), Carolina Mraz (bandoneón), Leonel Franzoi (voz masculina y arreglos), Felicitas Mantaras (voz femenina) y Victoria Díaz Geromet (violín / dirección), brindaron un concierto que hizo recordar a las grandes orquestas que hicieron historia en el género del 2x4.

“Felicia”, fue el inicio de un viaje al género musical porteño por excelencia. El concierto continuó con los temas "Cuesta abajo", "Pero yo se", "Copacabana", "Desde del alma", "Uno" y "Tinta roja".

Luego fueron una sólida interpretación de "Nocturna" (de Aníbal Troilo) y el bolero compuesto por la mexicana Julieta Venegas: "De que me sirve". Y siguieron con "Tu pálida voz", "La bordona" y "La yumba".

La despedida fue con "Milonga Sentimental" y "Pedacito de cielo", (a dúo entre Leonel Franzol y Felicitas Mantaras) y el cierre con la magistral "Mi amigo cholo", de Atilio Stampone.





Noche de sapucay



El sábado, también a las 22, el ciclo continuó con chamamé y folclore del litoral santafesino, de la mano de Ángeles Deló.

Con "Cuequita del desengaño" comenzó el show que hizo bailar a cientos de personas que seguían el concierto vía streaming. Siguió con la chacarera "Corazón santafesino", "Valor natural", "Chacarera de mis sueños" y "Flor de invierno".

Invitó a todos a bailar con "Chamarra a Sauce Viejo", "Te dejo mi chamamé", y un tema propio: "Corazoncito". Y el show no bajó el ritmo, siguió con los temas "Estancia San Blas", "Puerto Tirol", y un tema orgullosamente santafesino: "Santa Fe" (de Monchito Merlo).

El cierre fue a todo ritmo, con "Lucerito Alba", un tema a capella a pedido del público: "Estudiante del interior" y terminó con "Coplas de la villa" y "Punta Cayastá", de Orlando Vera Cruz.





Danza homenaje a la bandera



Y el domingo a las 21, el Paco Urondo fue escenario para disfrutar de la Compañía Argentina de Danzas, que presentó el espectáculo “Protocolo en el saludo a la Bandera”.

En una fusión de sentimientos, música, ritmos, ropas típicas y bailes, la compañía ofreció los segmentos: "En la campaña", "En los salones", "En el norte", "En cuyo", "En música y canciones, El espectáculo fue seguido por gran cantidad de público de todo el país y de países vecinos, quienes agradecieron y disfrutaron cada una de las presentaciones.





Delirio en Las Parejas



Finalmente, el domingo 21 a las 22, en La Casa Del Bicentenario de Las Parejas, se presentó el reconocido grupo de cumbia santafesina “Los Lirios” de Santa Fe.

Roberto Carlos “Tito” Pennesi; Germán David Sosa; Oscar Mauricio Martínez; Cristian Leonel Rango; Martín Pérez; Daniel Jesús Córdoba y Nicolás Otegui, fueron los encargados de cerrar un nuevo fin de semana de presentaciones en vivo, y a su vez de sumar a una nueva localidad a la grilla de sitios desde donde disfrutar del ciclo La Seguimos En Vivo.

Los Lirios deleitaron a todos los amantes de la cumbia santafesina con los temas: "Tu amor me mata", "Sola", "El chi tu chi", "La noche que se marchó", "Paloma", "A decirme que", "Sufrimiento", "Mi fantasía", "Como duele", "Novios cruzados", "Panic show", "La negra soledad", "Sin alma y corazón", "La diosa del baile", "Salsipuedes" y "La cosechita".



Casi sin lugar para respirar, siguieron con "El uepahey", "Broche de oro", "Mi acordeón", "Lucerito", "Las puertas de mi corazón", "Me muero de amor", "El color de tus ojos", "Corazón herido" y un verdadero clásico para el final: "Blumana".