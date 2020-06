Importante donativo para el SAMCo local

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El SAMCo local días pasados recibió la donación de un “Concentrador de Oxígeno” gracias a la iniciativa que tuvo el Rotary Club Humberto 1° y de la que se hicieron eco la Comuna local, la Comuna de Mauá y varias instituciones que se sumaron a esta propuesta. Teniendo en cuenta la situación de la pandemia por el COVID-19 que azota al mundo, nuestra localidad no está exenta del tema.

El Dr. Pablo Bulacio, director del SAMCo Humberto 1° le decía a LA OPINION: “los integrantes del Rotary local nos preguntaron que aporte sumaría para contrarrestar hipotéticos casos de contagiados por el coronavirus y la verdad que este aparato es lo ideal, de mucha utilidad (y caro para nosotros) le dijimos, que nos caería muy bien. Se sumaron las Comuna de Humberto 1° y de Mauá y junto a otros aportes fue adquirido este Concentrador de Oxígeno. Esto no solamente puede servir para uso exclusivo en esta pandemia, también todo el Hospital puede hacer uso de él cuando haya algún enfermo con problemas pulmonares, asmáticos, etc., todo lo vinculado a las vías respiratorias”.

El acto de entrega se efectuó en la sala de reuniones de la Comuna y se encontraban presentes los titulares comunales de Mauá y Humberto 1°, Ricardo Garbagnoli y Mauro Gilabert .respectivamente, representantes del Rotary Club Humberto 1° y de las instituciones que colaboraron. Recibió en nombre del Hospital Nº 34 – SAMCo el director, Dr. Pablo Bulacio.

Se trata de un Concentrador de Oxígeno Yuwell de bajo flujo, 7F-5mini – SN 2002050006, que tiene un valor de $ 102.300.

Hicieron posible esta adquisición la Cooperativa La Humbertina; Rotary Club Humberto 1°, La Unión Ganadera, Sociedad Rural de Humberto 1°, Comuna de Mauá y Comuna de Humberto 1°.