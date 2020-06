Si queremos ser diferentes Información General 24 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Eduardo J. N. Paoletti



Ser diferentes, ¿depende de nosotros? Sí, y de todos

No necesitamos un slogan que manifieste que las cosas van a ser diferentes, si luego no actuamos del modo necesario para que las cosas cambien.

Es muy lindo ver a la comunidad expresándose, haciéndose oír. No es bello ver a algunos sacando provecho de la situación, mezclando conceptos que deberían tener claros. Confundiendo a la quienes quieren hacerse escuchar.

Todos somos parte, todos somos responsables. Estados o Empresas privadas son ficciones legales, intangibles, los que las componen son personas. Sí, personas como nosotros. Buenos, malos y con errores como nosotros. Ni dioses ni demonios, ni genios ni estúpidos: seres humanos.

Cuando percibimos a políticos plantear que el Estado es un ladrón ¿no se dan cuenta que están confesando? El Estado es una persona jurídica pública y, aunque no lo crean, las personas jurídicas públicas no delinquen. No pueden realizar la acción típica sino a través de sus agentes (sus representantes), que son los que están arengando el tema.

Lo mismo sucede con las empresas (Sociedades), solo sus administradores pueden cometer delitos, por lo que no pueden ir presas. Sí, no se puede meter presa a una empresa, ni sancionar con la expropiación. Además, aunque resulte increíble: la expropiación no es una sanción.

Expropiar no es ilegal. Y soy radical, ¿por qué digo esa barbaridad entonces? Porque la ley dice la misma barbaridad. ¿Qué ley? La Constitución Nacional en su artículo 17 (posta), y la institución se regula, así mismo, por la ley 21.499.

¿Está mal que el Estado intervenga? Pues, claro. Estado corrupto (reitero que somos nosotros “el Estado”)! Mejor vivamos sin Estado. Eso se llama anarquía. Y recomiendo que si queremos eso, nos armemos porque donde no hay reglas impera la ley de la fuerza.

Quienes llevan adelante las decisiones que toma el Estado –en representación de la comunidad- lo hacen intempestivamente, usando la normativa a su favor, sin transparentar las decisiones ni explicarlas a quienes representa y por quienes está actuando, claramente algo bien no se está haciendo. Claro que ello autoriza a ejercer el derecho a la protesta, y debe ser ejercido.

Por otro lado, ¿que el Estado intervenga es de comunistas? Claro, como en USA cuando el Estado salvo a las financieras luego de la crisis de las hipotecas sub prime. EEUU, claro ejemplo de un Estado comunista.

El rol del Estado es algo necesario de debatir más allá de quien es el Gobierno de turno, quien ocupa el sillón. Luego votaremos y juzgaremos a quien debe llevar a cabo las políticas.

Ahora, si una discusión sobre qué tipo de Estado queremos, cuestión que se debe tener cuando nace o se reforma una Constitución, carta magna, solo pasas por la reelección o no de los gobernantes, estamos complicados. Cuando la discusión se centra solo en debates electorales, un futuro próspero se ve muy lejano.

Haciendo hincapié en otro aspecto, es necesario tener presente que dentro de estas discusiones se encuentra la estructura del Estado. Al día de hoy su forma reconoce el principio de división de poderes. Dentro de este contexto es necesario recordar que un poder no puede entrometerse en el otro ya que ello está vedado por la mencionada Constitución Nacional. Así también, una decisión conforma nuestro pensamiento no debe hacer que consideremos a quien la toma como un ídolo…y obvio, cuando lo hace de forma contraria a nuestros pensamientos tampoco debe ser un demonio.

Es necesario de todos, de cada uno, pensemos como pensemos. Todos conformamos la comunidad.

¿Queremos una comunidad mejor? ¿Para quién? ¿Para todos o para los que piensan como nosotros?

Es hora de reconocer que somos distintos, pensamos distinto. Sí, y no por ello dejamos de ser todos necesarios, somos indispensables. Nos necesitamos. No nos destruyamos entre nosotros, mejor construyamos entre todo esa gran sociedad que tanto anhelamos. Seguro que es posible, solo depende de nosotros…de todos.