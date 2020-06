Pidieron información sobre el Banco Social de Materiales en Desuso

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se indicó en la crónica de la sesión ordinaria de la semana anterior, el cuerpo deliberativo requirió al Ejecutivo local que a través de la Secretaría de Desarrollo, brinde información sobre la marcha de la Ordenanza Nº 2671, norma que creó el “Banco Social de Materiales en Desuso”, hoy reproducimos un parte que sobre el particular se difundió desde el Concejo Municipal

En la última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo local brinde, a través de la Secretaría de Desarrollo, información sobre la marcha de la Ordenanza Nº 2671, norma que creó el “Banco Social de Materiales en Desuso”.

La iniciativa fue presentada por las concejales María Alejandra Bugnon de Porporatto y Andrea Ochat, junto al edil Horacio Bertoglio.

“Este pedido se relaciona a la marcha que está teniendo la Ordenanza de la concejal Ochat, autora del proyecto, que nos parece importante en este escenario de pandemia, con todo su correlato económico que se suma a una situación de crisis y de necesidad habitacional ya instalada desde hace años en la ciudad. Por eso la pertinencia en su momento, en 2017, de aprobación de la iniciativa que creó el banco social de materiales en desuso, para así atender y vincular a quienes tengan materiales y aquellos que los necesitan para mejoras edilicias y por otro lado para fortalecer lo establecido en el artículo Nº 14 bis de nuestra Constitución, de derecho de acceso a una vivienda digna”, expresó el concejal Bertoglio a la hora de la fundamentación.

Por su parte, la concejal Ochat afirmó: “Entendemos el paso del tiempo y la necesaria adaptación a las diferentes situaciones por las que atraviesa la sociedad y hoy la adaptación al distanciamiento social, lo cual ha hecho que se utilicen tal vez nuevas formas. En ese marco he consultado y se está llevando a cabo de manera más particular. Me parece sumamente importante que podamos conocer cómo se está llevando a cabo y cuáles son los resultados”.



Texto completo de la Ordenanza “Banco Social de Materiales en Desuso”: https://bit.ly/37Rihbt







Pedido de información sobre el trabajo actual de la planta municipal



En la misma Sesión, también fue aprobada la Minuta de Comunicación Nº 838, por medio de la cual se insta al Ejecutivo Municipal a responder la Minuta Nº 810 del 5 de febrero pasado, referida a la nómina de empleados municipales y contratados. Asimismo se solicita un informe sobre la modalidad de trabajo actual de la planta Municipal y un detalle de cómo se irá reintegrando el personal a medida que la cuarentena se vaya flexibilizando.

El proyecto fue presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto, María José Ferrero, Horacio Bertoglio y Oscar Trinchieri, quienes fundamentaron el pedido con estos términos:

-Nuestro Municipio, a pesar de la difícil situación económica y la baja en la recaudación ha pagado los sueldos en tiempo y forma. También en todo momento la ciudad fue custodiada por un grupo de voluntarios que de manera generosa y altruista ha puesto su tiempo y ha expuesto su salud, inclusive empleados municipales, para que la comunidad hoy no tenga casos de COVID19.

-La planta de empleados se encuentra funcionando con un porcentaje próximo al 30% según se nos informara. Excepto en servicios puntuales como la recolección nocturna de residuos, en general funciona con horarios reducidos de tres o cuatro horas diarias y en servicios esenciales puntuales como los Centros de Salud Municipales, también en horarios reducidos y con protocolos debidamente controlados.

- Por lo expuesto y habiendo sido informado este Cuerpo que el Sr. Intendente mantuvo reuniones con el Secretario General del SOEM es que se solicita la información pertinente.

“No es intención poner por delante la parte económica a la salud, pero creemos que como Cuerpo Legislativo es importante conocer cómo se está manejando la cuestión y cómo seguirá en el futuro a medida que la flexibilización se produzca”, afirmó la concejal Bugnon de Porporatto.