Convocatoria a artistas para muestras en el año próximo

ESPERANZA. - La Fundación Ramseyer Dayer convoca a los artistas de distintas disciplinas a presentar Proyectos Artísticos para conformar la agenda de exposición 2021. La muestra, de modalidad física presencial, no virtual, tendrá lugar en nuestra sede y espacio localizado en la ciudad de Esperanza, Santa Fe (Argentina). *(Se adjunta plano al final del documento).

Cronograma



Fecha límite de entrega: 30 de septiembre de 2020

Evaluación y selección: 30 de octubre de 2020

Requisitos

Los requisitos para la presentación son los siguientes:

• Con el objetivo de dar oportunidad a nuevas propuestas, los artistas que hayan expuesto en la Fundación podrán volver a hacerlo, sólo después de transcurridos 30 meses de la fecha de su muestra.

• El proyecto debe presentarse vía mail en un único archivo en formato Pdf que será enviado a la dirección fundacio[email protected] y contener:

▪ Datos personales del artista o de los integrantes del colectivo (nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, datos de contacto, entre otros)

▪ Memoria explicativa, con los conceptos generadores de la idea, obra o

proyecto.

▪ Fotografías que correspondan de manera fidedigna con la muestra o

proyecto, al menos cincuenta por ciento (50 %) del trabajo gráfico.

▪ Si el artista o colectivo considera necesario incluir páginas web u otros links que amplíen la información solicitada podrán hacerlo en el cuerpo del mensaje correspondiente al envío del archivo.

▪ Currículum vitae del artista o trayectoria del colectivo detallando formación, exposiciones individuales y/o colectivas, premios, otras participaciones y todo dato que se considere de interés a los efectos de la evaluación de la propuesta y de los méritos del autor/a.

• Los proyectos deberán ajustarse a los sistemas de montaje disponibles. En el caso de que la propuesta requiera de equipos electrónicos no patrimoniales de la Fundación, éstos deberán ser provistos por el autor de la propuesta. La Fundación no se compromete a suministrar dichos equipos, ni asume responsabilidades sobre los que ingresen en préstamo.

Evaluación de las propuestas

Las propuestas serán evaluadas por el equipo de Asesores Culturales con que cuenta la Fundación y sus decisiones serán inapelables.

Estas decisiones serán comunicadas oficialmente por la Gestora de la Institución. Posteriormente, se contactará con los seleccionados a fin de ajustar su participación en la agenda del siguiente año.

Obligaciones de los artistas

• Los artistas deberán cumplir los plazos de entrega establecidos para la convocatoria. Posteriormente, los tiempos que se acuerden para entrega de material escrito destinado a catálogos, notas de prensa, invitaciones y para el montaje de las obras. Ningún material podrá ser distribuido si no ha sido previamente revisado y autorizado por la Fundación.

• Al confirmarse la fecha de exposición, los artistas o sus representantes legales, deberán firmar un documento/contrato que tendrá carácter de declaración jurada.

• Siendo la Fundación una Institución sin fines de lucro, que no recibe ninguna subvención ni aporte oficial, se solicita de los artistas el aporte de coste operativo de la muestra. El monto será informado en el reglamento de exposición en sala, el cual será proporcionado luego de la selección.

• Al no disponerse de espacio de almacenamiento de obras, los participantes se comprometen a retirar las mismas en el menor tiempo posible, una vez finalizada la muestra.

Obligaciones de la Fundación

• La Fundación posibilitará la visita de los candidatos a su sede, previa cita, a fin de conocer el espacio para la elaboración de las propuestas.

• La Fundación adoptará todas las medidas de precaución para que las obras sean devueltas en el mismo estado en que han sido recibidas, pero no se responsabiliza por el deterioro, robo o extravío ocasionado durante el transporte de las mismas.

• La Fundación se reserva el derecho de curaduría siempre que lo considere necesario y en el caso de muestras colectivas, el derecho de decidir las salas donde se exhibirá la obra de cada uno de los participantes.

• La Fundación no abonará transporte de obras, catálogos, viáticos, ni vernissage. La gestora se hará cargo de la difusión de las muestras en los medios, en las páginas web, en las redes sociales y enviará invitaciones a la inauguración vía electrónica.

• La Gestora y los Asesores resolverán los casos no previstos que se pudieran plantear.