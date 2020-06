Renso Pérez a Agropecuario Deportes 24 de junio de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

El plantel de Atlético de Rafaela ya viene desmantelándose en el marco de este contexto de incertidumbre que rodea al fútbol argentino, y mucho más al ascenso. Varios jugadores se quedarán sin vínculo después del 30 de junio y comienzan a darse a conocer las bajas de cara al segundo semestre. Una de las partidas confirmadas es la de Renso Pérez, quien no seguirá en la Crema y continuará su carrera en Agropecuario de Carlos Casares, como mencionarámos en nuestra edición online de la víspera.

"Estuve en contacto con los dirigentes por el tema de la deuda que tenían. Nos pusimos de acuerdo y pudimos cerrarla. Gracias a Dios no quedaron debiendo nada", aseguró el volante en una charla exclusiva con Solo Ascenso.

Por otra parte, Pérez contó que realizó gran parte de la cuarentena en Rafaela y que en las últimas semanas se mudó a su ciudad natal, Bolívar. "Acá se puede salir a correr un poco más, se puede ir al gimnasio y de a poco intensificando los entrenamientos y estimulando con relación a fases anteriores", cerró.



NO SIGUE ALBERTENGO

Siguiendo con Agropecuario, no continuará en esa institución el delantero Mauro Albertengo, ex Atlético Rafaela.