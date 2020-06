Djokovic también dio positivo y fue criticado

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El serbio Novak Djokovic dio positivo de coronavirus, según confirmó ayer el propio tenista, quien indicó que su esposa también contrajo la enfermedad y se suman a la lista de tenistas que se contagiaron durante el torneo de exhibición Adria Tour, organizado por él. Djokovic reveló que él y su esposa, Jelena, dieron positivo por Covid-19 tras realizarse una prueba inmediatamente después de regresar a Belgrado desde Zadar, a la vez que indicó que los hijos de la pareja dieron negativo.

En un comunicado que publicó este martes en su página oficial, Djokovic indicó: "En el momento en que llegamos a Belgrado fuimos a hacer la prueba. Mi resultado es positivo, igual que el de Jelena, mientras que los resultados de nuestros hijos son negativos". "Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región", expresó.

Asimismo señalo: "El Tour ha sido diseñado para ayudar a los tenistas establecidos y prometedores del sudeste de Europa a obtener acceso a algo de tenis competitivo mientras los diversos tours están en espera debido a la situación de COVID-19". "Todo nació con una idea filantrópica, para dirigir todos los fondos recaudados hacia las personas necesitadas y me conmovió ver cómo todos respondían firmemente a esto. Organizamos el torneo en el momento en que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para organizar el Tour", aseveró.

En tanto, manifestó: "Desafortunadamente, este virus todavía está presente, es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir. Espero que las cosas se alivien con el tiempo para que todos podamos reanudar la vida como era". "Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Permaneceré en autoaislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en cinco días", culminó.

Previamente se habían confirmado los casos de Grigor Dimitrov el croata Borna Coric, el serbio Victor Troicki, y dos entrenadores, uno de Djokovic, Marko Paniki, y el de Dimitrov, Kristijan Groh, a la vez que también dio positivo el test que se le realizó a la esposa de Troicki, quien está embarazada.



LA COMPARACION DE GAUDENZI

El presidente de la ATP, el ex tenista italiano Andrea Gaudenzi, realizó ayer una cruda comparación para manifestar su posición sobre el comportamiento del serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial, quien dio positivo por coronavirus luego de organizar un torneo exhibición en tiempos donde la competencia oficial se mantiene interrumpida.

"Esto es como cuando tus hijos empiezan a andar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no, hasta que se caen y golpean. Entonces se montan en la bici y empiezan a ponerse el casco", comentó Gaudenzi, de 46 años.