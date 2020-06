Pumpido no sigue en Alvarado Deportes 24 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El entrenador Juan Pablo Pumpido no continuará en su cargo en Alvarado y la entidad de Mar del Plata señaló que ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin al vínculo contractual que culmina, entre otras cosas, por "las distintas visiones sobre el proyecto deportivo para lo que resta de la temporada 2020".

Ante esta situación, la dirigencia del club marplatense deberá salir a buscar un nuevo entrenador para su plantel profesional con vistas a la reanudación de la Primera Nacional tras la pandemia de coronavirus. "El Club Atlético Alvarado informa que de común acuerdo con el DT Juan Pablo Pumpido, se ha decidido no continuar el vínculo contractual más allá del 30 de junio. Las distintas visiones sobre el proyecto deportivo para lo que resta de la temporada 2020 determinaron la no continuidad de la relación contractual", reveló la institución a través de un comunicado.

Asimismo señaló: "La Comisión Directiva agradece el profesionalismo, el incansable trabajo realizado, y sobre todo haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional y la clasificación a la Copa Argentina por la ubicación en la tabla de posiciones al finalizar la primera parte del torneo. De un lado y del otro quedan las puertas abiertas para un futuro regreso".