Lucas Albertengo no seguirá jugando en Newell's Old Boys Deportes 24 de junio de 2020 Redacción Por El delantero oriundo de Egusquiza deberá volver a Independiente, que anteriormente ya lo había prestado a Monterrey y Estudiantes. En la Lepra podría quedarse el arquero Ramiro Macagno.

FOTO ARCHIVO NO PUDO MANTENERSE./ Lucas tuvo un buen nivel en la primera parte de su estadía en Rosario.

Los delanteros Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas, cuyos contratos a préstamo vencen a fin de mes, no renovarán sus vínculos con Newell's, y volverán a sus clubes, Independiente y Vélez, respectivamente, informó ayer un dirigente rojinegro a la agencia Télam. "No tengo todavía la lista completa de los que se quedan y los que se van porque (el entrenador Frank) Kudelka no la pasó, pero la va a presentar esta semana", amplió el directivo del club del Parque Independencia de Rosario.

El atacante oriundo de Egusquiza anotó tres goles en 16 partidos con la Lepra. Más allá de que debe volver al Rojo, habrá que aguardar si será tenido en cuenta por el elenco de Avellaneda, que anteriormente ya lo había prestado al Monterrey de México y Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, en la nómina de los jugadores con chances de renovar sus contratos está el tercer arquero Ramiro Macagno, cedido a préstamo hace un año por Atlético de nuestra ciudad. Esto podría ir de la mano con que emigraría el arquero Nelson Ibáñez, de 38 años, cuyo contrato a préstamo también vencerá el martes próximo. En cambio, el entrenador pedirá que les renueven los contratos a los defensores Cristian Lema -cuyo pase pertenece a Benfica de Portugal- y Mariano Bíttolo.



MILLONARIO JUICIO

El delantero Gonzalo Verón demandó a Independiente por seis millones de dólares, luego de quedar libre de la entidad por falta de pago y reclamando un dinero por rescindir su contrato en la Mejor League Soccer (MLS). El reclamo del atacante, de 30 años, fue realizada en el Tribunal de Trabajo Numero 2 de Avellaneda y abarca la rescisión de la MLS.

En la presentación, Verón le pide a Independiente el dinero correspondiente a la doble indemnización (vigente por decreto presidencial), además del dinero que le quedaba de contrato, la deuda contractual. El delantero llegó al "rojo" en enero de 2018, en condición de libre, y a mitad del 2019 fue a préstamo a Aldosivi de Mar del Plata, club del que ya se desvinculó.

Ahora el jugador le pide a Independiente seis millones de dólares, y entre los argumentos que esgrime señala que él debió pagar para lograr su salida del New York Red Bull de la MLS. En sus 18 meses en Independiente, Verón sólo metió un gol, ante Talleres de Córdoba, por la fecha 22 de la Superliga Argentina, y antes de llegar a la MLS, había jugado en San Lorenzo y Sportivo Italiano. Verón es asesorado judicialmente por el abogado Ernesto Confalonieri, uno de los asesores legales de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).