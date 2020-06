Gonzalo Rodriguez anunció el retiro Deportes 24 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El defensor Gonzalo Rodríguez, de 36 años, anunció ayer su retiro de la actividad profesional por considerar que "es el momento justo" para hacerlo", aunque aclaró que "es una decisión que ya estaba pensada" desde hace un tiempo. "Es un momento complicado, un encuentro de sensaciones y quiero anunciar que a partir del 30 de junio, cuando termina mi contrato con San Lorenzo, me retiro del fútbol profesional. Fueron 18 años de carrera, pude disfrutar de esta profesión que es hermosa", expresó.

Asimismo manifestó: "Me despido en el club en el que nací. Es duro pero es una decisión que ya estaba pensada bastante desde hace un tiempo. Estoy decidido y convencido de esto. Quiero agradecer a todos los que fueron importantes en mi carrera. Di todo hasta el último minuto".

Rodríguez comunicó la noticia de su retiro a través de un Instagram Live en la cuenta oficial de la entidad azulgrana y de esta manera le pondrá fin a su carrera deportiva después de 18 temporadas . "Quiero agradecer a mucha gente que estuvo a lo largo de mi mi carrera, a mi familia, a mis viejos que fueron los partícipes de todo esto acompañándome desde los 5 años que empecé hasta hoy, a mi hermana, a mi mujer y a mis hijos", indicó.

También tuvo su agradecimiento para el Villarreal de España, la Fiorentina de Italia y San Lorenzo, tras lo cual dijo: "El mayor logro es que la gente te quiera por el sacrificio que hiciste y que diste todo hasta el último minuto". "También quiero agradecerle a Gabriel Rodríguez, a Rubén Insúa que me dio la posibilidad de jugar. Al Villarreal que nunca me soltó la mano, a Fiorentina donde fueron cinco años de muchísimas sensaciones", comentó.