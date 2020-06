UCES organizó diversos talleres virtuales Sociales 24 de junio de 2020 Redacción Por SEMANA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

En el marco de la “Semana de la Orientación Vocacional”, desde la Cátedra “Orientación Vocacional y Ocupacional” de la Licenciatura en Psicología de UCES Rafaela, se organizaron distintos talleres virtuales destinados a diversos sectores de la comunidad; entre ellos, jóvenes transitando los últimos años de la escuela secundaria, jubilados, participantes de programas municipales, etc.

Las docentes de dicha materia, la psicóloga Silvana Best y la licenciada en Psicología Marianela Settembrini, explicaron que se desarrollaron cinco Talleres, dos de ellos (“En el camino hacia lo que deseo hacer” y “¿Y ahora qué?”) dirigidos a alumnos que transitan quinto y sexto año de la escuela secundaria de diferentes localidades de Rafaela hasta Buenos Aires. “La cantidad de participantes fue significativa, hubo muchísimos chicos interesados y el resultado del taller fue magnífico”.

En tanto, también participó de estos talleres el Centro Especial “La huella”, sus alumnos trabajaron en el Taller “Un horizonte por habitar: Mi deseo de trabajar”.

Otra de las actividades desarrolladas fue “Una herramienta para alcanzar el júbilo de la jubilación”, donde se contó con la participación de cuatro abuelas del Hogar Geriátrico “Tercer amor”.

Y, por último, “Proyecto de vida: ¿imposición o elección libre?”, fue un taller destinado a participantes del Programa “Seguila Igual” de la Municipalidad de Rafaela, realizado por 11 mujeres.

“Los alumnos y docentes de la Cátedra nos sentimos muy satisfechos con los logros obtenidos en los talleres, como también por la cantidad y heterogeneidad de personas que participaron de ellos”, aseguraron las profesionales de UCES Rafaela.

El Servicio de OVO de UCES Rafaela funciona desde el año 2005 ininterrumpidamente y surge dentro del seno de la Licenciatura en Psicología como una necesidad intrínseca de la carrera que convergía con una necesidad social y local.

Es decir, que el Servicio nace como fruto del encuentro entre la Universidad y las fuerzas vivas de la comunidad a la que pertenecemos.

También es importante aclarar que está integrado desde sus inicios por una coordinadora, una co-coordinadora y los asistentes y/o pasantes “aprendices de psicólogos” que nos acompañan en cada cuatrimestre de cada año. La coordinación del dispositivo diseña las características de éste de forma tal que el asistente y/o pasante se inserte en un espacio de aprendizaje ya estructurado y en donde su labor asume tareas y características fijadas y enunciadas previamente.

“La apuesta es seguir sosteniendo, como UCES lo hace también en el dictado de las clases virtuales, estos espacios de vinculación con el medio socio comunitario”, aseguró Silvana Best.