Bermúdez duro con Tévez

BUENOS AIRES, 24 (NA) - Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, aseguró ayer que cuando asumió la dirigencia que tiene a Juan Román Riquelme al frente de todo el fútbol del club, Carlos Tevez "era un ex jugador". "Con Carlos hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Vale indicar que cuando asumimos el compromiso de estar en el Consejo de Fútbol, Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado, no tenía la confianza que se merecía y un protagonismo que no estaba tan claro. Para mucha gente, Tevez estaba de salida y nosotros llegamos a darle el puntapié de salida", dijo el "Patrón" en diálogo a TyC Sports.

El ex jugador boquense hizo referencia al hecho de que la dirigencia le mandó a Tevez el nuevo contrato, que tendrá duración de un año, para que el delantero se pueda retirar con la camiseta auriazul.