Puesta en marcha de la Patrulla Ambiental

La Patrulla Ambiental de Rafaela es una iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, la Secretaría de Gobierno y Participación y la Subsecretaría de Servicios Públicos. En la puesta en funcionamiento de estos operativos especiales estuvieron presentes la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; la coordinadora del Área Verde Urbano, Anabel Albrecht;la responsable del Complejo Ambiental, Claudia Isaurralde; el representante de la Sociedad Rural de Rafaela, Julio Bellezze; la integrante del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Gisela Daniele; e inspectores que conforman esta cuadrilla que ya se encuentra monitoreando la higiene en caminos rurales en la ciudad.

La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, comentó: “vamos a trabajar en conjunto para concientizar y evitar que se tiren residuos en caminos rurales o zonas alejadas de la ciudad”. Y agregó: “es importante que cada uno de nosotros, como vecinos y vecinas de la ciudad, sepamos la responsabilidad que tenemos y que dejar basura en lugares no permitidos es una infracción y una falta grave a la normativa vigente. Desde el municipio existen diversos servicios para que los vecinos cuenten con alternativas seguras para disponer sus residuos. Debemos ser responsables y también solicitar, en caso de contratar el servicio, cuál es el destino de la carga”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, sostuvo que “desde nuestra área tendremos que reforzar el trabajo de la patrullas durante la semana y los fines de semana, y llevar adelante la gestión de las actas, el juzgamiento correspondiente por incumplimientos a través del Juzgado de Faltas N° 3 y la aplicación de la multa o la sanción que corresponda”.

Julio Belleze, representante de la Sociedad Rural de Rafaela, remarcó: “Acompañamos esta propuesta para tratar de solucionar el problema de los basurales en caminos rurales y públicos. Esperemos que se llegue a buen puerto y se mantenga en el tiempo. Es una necesidad y otra forma de cuidar el ambiente”.

La labor de este nuevo equipo de trabajo se enmarca en el cumplimiento de las normas municipales referidas al manejo responsable de los residuos: ordenanza GIRSU N° 4.404, Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928 y la Ordenanza N° 3508 sobre Higiene Urbana en relación al mantenimiento de lotes, terrenos baldíos y veredas, entre otros aspectos.



PRESENCIA Y DETECCION

Con la Patrulla Ambiental se pretende generar mayor presencia de inspectores en zonas alejadas, para detectar a posibles infractores e identificar la presencia de mini basurales y focos de disposición caótica de residuos.

Además se pretende detectar a transportistas que vuelcan residuos indebidamente y determinar el origen del generador de esos residuos si existen evidencias, para registrar el hecho y actuar sobre el presunto infractor.

El procedimiento de las inspecciones estará regido por un cronograma de trabajo por sectores y horarios. Además de recorrer las zonas, relevará el estado de los sectores para informar y activar los operativos de limpieza correspondientes y consecuentemente, colocar cartelería de advertencia.



CONCIENCIA

Pero el aspecto más importante de la iniciativa es recordar a la ciudadanía que no se deben arrojar residuos en los caminos rurales, lotes baldíos y espacios públicos. La ciudad cuenta con lugares y servicios gratuitos para disponer los residuos como el Eco Punto (abierto de lunes a viernes de 8 a 14 hs.) y el Complejo Ambiental (abierto de lunes a viernes, de 7 a 18 hs. y sábados de 7 a 12 hs.). Y también cuenta con los servicios de recolección domiciliaria de residuos recuperables (lunes y jueves), no recuperables y biodegradables (martes, miércoles, viernes y domingo) y de patio (un domingo del mes según el sector de la ciudad).



DENUNCIAS

Todas las denuncias relacionadas a este tipo de infracciones deben realizarse a la línea 147 Rafaela Responde o [email protected] todos los días de 7 a 17 horas. Fuera de este horario la Municipalidad pone a disposición el teléfono (03492) 425400 de la Guardia de Protección Vial y Comunitaria, para denunciar los casos de arrojo de basura en caminos rurales o públicos.