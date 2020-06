Récord de contagios diarios con 24 casos Locales 24 de junio de 2020 Redacción Por El ministerio de Salud detalló anoche 24 casos más en el territorio; la máxima cantidad en una jornada desde el inicio de la pandemia. 16 pertenecen a Carreras, 4 a Rosario, 2 a Venado Tuerto y los restantes a Bombal y Arroyo Seco. Ya hay 370 infectados en la bota santafesina, que sigue elevando su curva.

La provincia de Santa Fe registró este martes, lamentablemente, el número más alto de contagios detectados en un mismo día desde el inicio de la pandemia. Es que en las últimas 24 horas se confirmaron 24 casos más de acuerdo a la información brindada anoche por el gobierno provincial, en base al informe presentado por la Dirección Provincial de Epidemiología. De estos 24 nuevos casos reportados, 4 pertenecen a la ciudad de Rosario, 16 a la localidad de Carreras, 2 a Venado Tuerto y 1 a las localidades de Arroyo Seco y Bombal, recordando que la cifra más alta de contagios se había dado con anterioridad el pasado 21 de marzo, donde se habían contabilizado 22.

Los cuatro casos de Rosario tienen vinculación con el caso del empresario que el último viernes dio positivo, tras un viaje a Buenos Aires. Los casos son de su grupo familiar, que incluye una mujer embarazada y dos profesionales.

En el caso de Carreras, donde ayer se conocieron 16 casos de personas a las que le hicieron los hisopados, fueron confirmados por el presidente comunal de esa localidad Oscar De Nenne en su cuenta de Facebook. De esta manera el número total de casos positivos en la provincia asciende a 370 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

En la región de Carreras ya hay 43 casos, por lo que las autoridades provinciales habían decidido la semana anterior volver a fase 1, adoptando todos los cuidados y manteniendo el aislamiento.

Por otro lado, en el parte diario que difundió la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, también detalló cuál es la situación de la localidad de Wheelwright, que el lunes tuvo un positivo y que se debió al contacto con un trabajador del frigorífico de Hughes. Por tal motivo se procedió al cierre del frigorífico y le tomaron pruebas a los trabajadores, de los cuales todos los hisopados que se hicieron hasta el momento. Sin embargo por decisión de Epidemiología de la provincia esas personas "seguirán en aislamiento".

El caso de Arroyo Seco refiere un antecedente de viaje a una provincia con circulación de virus, mientras que el caso de Bombal estaría relacionado con el caso de Carreras, aunque las autoridades sanitaria están estudiando este caso.

En el caso de Venado Tuerto, que registró dos casos y que tienen relación con casos confirmados, en el parte diario de esta noche la ministra de Salud provincial Sonia Martorano, admitió que en esa zona hay más de 100 personas aisladas para evitar que la curva siga creciendo.

Por tal motivo, desde Salud provincial resolvieron que la zona de Venado Tuerto retroceda una fase para volver a la Fase 3, que implica que se suspenden las actividades culturales, deportivas, religiosas, las salidas recreativas, la apertura de bares y restaurantes y los encuentros familiares y afectivos.

En este marco, Martorano recomendó no viajar a las provincias vecinas que tienen circulación del virus, como los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chacho y Entre Ríos. Pero en caso de ser necesario viajar recordó que al regreso no pueden sociabilizar y enfatizó: "no se trata de prohibir, sino de cuidar"

Y recordó que para que la curva no crezca de manera exponencial es seguir con el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos y la desinfección de las superficies de trabajo.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 256 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 75% del número de infectados. En tanto, una persona continúa en cuidados intensivos y con respiración asistida, es decir que en la provincia quedan 114 personas activas de Covid-19. Además, 7 de esos casos están en salas comunes y presentan una evolución favorable y hasta el momento en la provincia fueron descartados 11.807, al tiempo que 258 casos continúan en estudio. Por último, hasta el día de la fecha, se registraron 4 muertos (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).



EN RAFAELA

Más allá de que el lunes se dio a conocer un caso positivo de una rafaelina que reside en Buenos Aires, que mantiene domicilio legal en Rafaela pero que no ha estado en nuestro medio en los últimos tiempos, nuestra ciudad registra 63 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril. Contabilizando la situación anterior, el reporte indica que en el Departamento Castellanos hay 23 casos (22 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana), mientras que el Departamento San Cristóbal registra 14 (14 en Ceres), San Lorenzo 17 (6 en Roldán), General Obligado suma 20 (15 en Villa Ocampo), La Capital 37 (27 en Santa Fe, donde suma 75 días sin nuevos infectados, General López tiene 62 (35 en Carreras) y el Departamento Rosario acumula 142 (128 en Rosario) entre los más infectados. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 11 en estudio en Rafaela, 3 en Frontera y 1 en Colonia Margarita). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.