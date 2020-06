En auto desde Córdoba a Mar del Plata, enfermo

MAR DEL PLATA, 24 (NA). - Un joven de 23 años que viajó desde Córdoba a Mar del Plata en auto y con documentos falsos dio positivo por Covid-19 y causó alarma en la ciudad atlántica. Tanto el joven, que va a ser imputado por violar el aislamiento, social, preventivo y obligatorio y poner en riesgo la salud de la población, como su novia, quedaron aislados.

El caso se inició el sábado pasado por la tarde cuando el muchacho fue interceptado en el momento en el que circulaba por la ruta 226, cerca de Mar del Plata. Al comprobarse que viajaba desde Córdoba, un lugar que tiene circulación comunitaria del virus, se activó el protocolo implementado por autoridades sanitarias y se le realizó el hisopado.

A los 48 horas el testeo dio positivo y los agentes intentaron contactar al joven, momento en el cual se percataron de que el mismo había utilizado un documento de identidad, una licencia de conducir y un permiso de circulación para cuidar a una abuela enferma, pertenecientes a un amigo, según informó la Secretaría de Salud marplatense.

Inmediatamente, el joven cordobés fue localizado en el departamento que había mencionado como residencia y conducido a un hotel, para su aislamiento obligatorio, junto a su pareja.

Por otro lado, el muchacho, en diálogo con el diario La Capital, admitió que había llegado a la ciudad para ver a su novia, con la que había pasado el fin de semana.

También señaló que cree que se habría contagiado en Estados Unidos, donde había estado por cuestiones laborales recientemente durante tres meses.

"En Estados Unidos tuve todos los síntomas. Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por eso ahora me sorprende porque no tengo ningún síntoma. Soy muy cuidadoso. En Córdoba tomo todas las medidas.

Tengo un negocio de venta de artículos tecnológicos y cumplo con todos los protocolos sanitarios", contó.

En tanto, el director del servicio de emergencia SAME de Mar del Plata, Juan Di Mateo, comunicó este martes que todas las personas que tomaron contacto con el muchacho fueron aisladas y no presentaban síntomas compatibles con el virus, mientras se esperaba el resultado de los testeos a los que fueron sometidos.

Este martes por la mañana, el coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, habló sobre el caso en conferencia de prensa: "La Justicia Federal será la que investigue y vea cual es la responsabilidad penal que les corresponde a los autores y coautores de los delitos que se cometieron. No sólo por la violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino también a más delitos".

Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, remarcó que "la persona que figuraba en la documentación no es marplatense. Tenía permiso para cuidar a personas mayores. Con esa documentación y con la aplicación Cuidar, alquiló un departamento para venir y cuidar a esa persona. Esta persona jamás debió haber recorrido tantos kilómetros para llegar a Mar del Plata. Los marplatenses hacemos muchos esfuerzos y esperamos que la pena sea fuerte. La irresponsabilidad de este ciudadano pone en riesgo todo el trabajo realizado". .