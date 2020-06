Compromiso de diputados santafesinos con el campo Locales 24 de junio de 2020 Redacción Por Diputados santafesinos de la oposición se comprometieron a votar contra un eventual proyecto de expropiación de Vicentin.

Diputados nacionales por Santa Fe de distintos bloques de la oposición compartieron ayer una reunión virtual en la que se ratificaron por unanimidad el compromiso de rechazar y votar en contra del proyecto de expropiación de Vicentin en caso de que el tema sea reflotado y tratado en la Cámara baja.

Del encuentro por Zoom no sólo participaron los diez diputados santafesinos de Juntos por el Cambio sino los dos legisladores del Interbloque Federal, Luis Contigiani y Enrique Estévez.

Los representantes de Juntos por el Cambio fueron un paso más allá, al confirmar que ni siquiera darían quórum a una eventual sesión. De dicho intercambio virtual también intervinieron representantes de la Mesa Agropecuaria santafesina, quienes quedaron satisfechos por la postura asumida por los diputados opositores.

Por el momento, el Gobierno de Alberto Fernández puso en pausa el proyecto de estatización y expropiación de la compañía agroexportadora, aunque la decisión está supeditada a que prospere el plan moderado de rescate que propuso el gobernador santafesino, Omar Perotti, para intervenir la empresa. .

Conscientes de que el Poder Ejecutivo todavía no descartó definitivamente el proyecto que impulsó la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, la oposición cerró filas en rechazo a la medida, en el hipotético caso de que se reflote parlamentariamente.

El oficialismo no tendría demasiados inconvenientes en aprobar la expropiación en el Senado, pero en Diputados se le presenta un panorama mucho más reñido y parejo.

En Twitter, el diputado del PRO Luciano Laspina señaló: "Recién termina reunión de todos los diputados opositores de la provincia de Santa Fe con la Mesa Agropecuaria (que reúne a todas las entidades). Unánime rechazo a la expropiación de #Vicentin y apoyo a la decisión de no dar quórum. Quórum = expropiación. ¡Excelente reunión!".

Gisela Scaglia también dejó sus impresiones y lamentó la ausencia de legisladores del Frente de Todos. "Nos reunimos con la Mesa de Enlace de SF. Conclusión : rechazo a la expropiación la intervención de Vicentin. No dar quórum para su tratamiento. Ausentes todos los diputados del Frente de Todos y los senadores nacionales (una pena)", subrayó.