El PBI cayó 5,4% en el primer trimestre y la desocupación subió hasta el 10,4%

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La tasa de desocupación registró una leve suba en el primer trimestre del año, cuando fue del 10,4%, con relación al mismo período del 2019, informó ayer el INDEC. El impacto de la pandemia sobre el empleo aún no se habría reflejado en esta estadística, ya que la cuarentena fue impuesta sobre el final del período, el 20 de marzo último.

En el mismo período del 2019 la tasa de desempleo había arrojado 10,1%. En cambio, ese indicador clave sí creció con relación al último trimestre del año anterior, cuando había arrojado 8,9%. "Estas tasas no presentaron variaciones estadísticamente significativas", explicó el organismo en un comunicado.

Según el INDEC, las personas afectadas por la desocupación en los 31 distritos relevados llega a 1.394.000, mientras que los subocupados son 1.569.000.

En San Miguel de Tucumán-Tafí del Valle se registró el índice más alto de desempleo, mientras que la ciudad de Posadas, tuvo el indicador más bajo con un 2,4%. El desempleo en el aglomerado Gran Buenos Aires -Capital más conurbano- llegó al 11,5%.

En el conurbano bonaerense fue del 12,4% y también alcanzaron altos índices los distritos de Ushuaia-Río Grande con 12,4 y Rosario, 12,9%.

También superaron los dos dígitos de desempleo los distritos de San Nicolás-Villa Constitución, con 11,5%, el Gran Córdoba con u 10,8%, Salta con 10,7%, Concordia con 10,5% y Mar del Plata con un 10,4%.

Entre los distritos menos afectados por el desempleo y por debajo de los dos dígitos figuraron también La Rioja y Viedma- Carmen de Patagones con un desempleo del 2,7%, San Juan con 2,3%, Formosa 4%, Corrientes 4,1% y Gran Paraná 6,2%, entre otros.

La tasa de subocupación fue del 11,7%, la de actividad se ubicó en 47,1% y la de empleo en 42,2%. Entre las personas ocupadas un 17,9% busca un nuevo trabajo para mejorar su condición social. Entre los subocupados, un 8,2% busca un nuevo empleo y un 3,5% no realiza ninguna búsqueda para salir de esa situación, en general vinculada con el denominado "efecto desaliento".



ECONOMICA EN

EL TOBOGAN

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 5,4% en el primer trimestre del año, cuando aún no impactaba la cuarentena, con relación al mismo período del 2019, informó ayer el INDEC. Las mayores bajas se produjeron en la actividad de la construcción, 20,8%, y en la pesquera, 20,4%.

Respecto del trimestre octubre-diciembre de 2019, la economía retrocedió 4,8%, según cifras oficiales. Los datos del primer trimestre reflejan que, si bien aún la pandemia de coronavirus no impactaba a pleno en el nivel de actividad -el aislamiento social se aplicó el 20 de marzo último-, la economía argentina ya arrastraba fuertes problemas.

La inversión experimentó en el primer trimestre una disminución del 18,3% respecto del mismo período del año anterior.

El consumo privado cayó 6,6%, el público descendió 0,7% y las exportaciones de bienes y servicios registraron un descenso de 4,7%.

La actividad gastronómica y hotelera cayó 10,2%, y el comercio mayorista y minorista se contrajo 6,5%.

La valoración del Producto Interno Bruto, a precios corrientes se ubicó en $629.398 millones.

La oferta global se contrajo un 7,6% con respecto al mismo período del año anterior y la demanda también tuvo una contracción similar del 7,6%.

Los únicos tres sectores que mostraron mejoras en la comparación interanual fueron los del consumo de gas,luz y agua con una suba del 3,8%, la enseñanza que mejoró un 1,2% y la administración pública y defensa con una leve variación positiva del 0,2%.

También tuvieron un desempeño negativo la actividad de servicios sociales y comunitarios que bajó un 7,2%, la industria manufacturera con una caída del 6,5% y la actividad ganadera y agropecuario con 6,2%.

La actividad financiera se contrajo un 5,9%, la inmobiliaria un 2% y los servicios de salud un 3,7%, respecto del primer trimestre del año anterior.