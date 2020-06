Concejo: reclaman por la ley de paridad de género Locales 23 de junio de 2020 Redacción Por A partir de la media sanción que el último jueves recibió por parte del Senado provincial el proyecto de paridad de género, las concejales de todos los espacios políticos dieron despacho a una iniciativa que pide a la Cámara de Diputados de la Provincia el urgente tratamiento de la ley.

FOTO PRENSA CONCEJO REGRESO. Los concejales durante la primera reunión de la semana.

En la reunión de comisión realizada ayer por la mañana, los concejales dieron despacho a cuatro proyectos que serán votados el próximo jueves en la sesión ordinaria.

Entre ellos está un proyecto de resolución impulsado por Brenda Vimo

(Frente Juntos), Marta Pascual (Cambiemos), y Alejandra Sagardoy (Cambiemos), respecto a solicitar a la Legislatura Provincial un pronto tratamiento y sanción a las leyes que buscan garantizar la paridad de género para el acceso a los cargos públicos en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles, como en la representación al interior de los partidos, las empresas estatales y los órganos de asociaciones, consejos y colegios profesionales en la provincia de Santa Fe.

“La verdad es que fue una alegría que la Cámara de Senadores, que fue siempre una Cámara reacia a tratar el tema de paridad la haya votado, sin lugar a dudas que es un avance y desde el Concejo de Rafaela vamos a pedir que diputados la apruebe y que realmente sea una Ley de Paridad”, señaló Sagardoy.

Y añadió: “muchas veces desde otros lugares dicen que no es necesaria una ley, pero lamentablemente sí y demostramos que las mujeres desde que el mundo es mundo venimos luchando por derechos que nos corresponden por ser simplemente sujeto de derechos; claramente si no hay una ley no se respeta”, dijo la concejal de Cambiemos.

Además Sagardoy resaltó que “siempre Santa Fe se caracterizó por ser una provincia muy progresista en muchos derechos y es justo que tenga una Ley de Paridad. Este es un comienzo y no significa que por tener paridad nos vamos a quedar sentadas de brazos cruzados, esto nos impulsa a pelear por los derechos para muchas mujeres que no acceden. Celebro que los senadores la hayan votado”.



OTROS PROYECTOS

Además el jueves se votarán los siguientes proyectos: una resolución impulsada por el concejal Leonardo Viotti pidiendo información acerca de loteos y asentamientos irregulares; un proyecto presentado por el justicialista Jorge Muriel, sobre ajustes en el uso del suelo en barrio Los Arces; y una modificación de la U.C.M. (Unidad de Cuenta Municipal).



MODIFICACIÓN

DE LA UCM

Este jueves los concejales votarán en la sesión este proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, referido a la modificación de la U.C.M., fijándose en $ 2,78 el valor de la Unidad de Cuenta Municipal, para los meses de Septiembre y Octubre de 2020 y en $ 2.92 para los meses de Noviembre y Diciembre de 2020.

Cabe recordar que la modificación de este semestre, según lo acordado con el intendente Luis Castellano, determinó que durante los meses de julio y agosto no habrá aumento y luego se aplicará un aumento progresivo bimestral.