Un rafaelino que vive en Buenos Aires es uno de los 9 casos nuevos de Covid-19 en Santa Fe

Rafaela cumplió ayer un récord de 61 días sin que se reporten contagios de coronavirus más allá de que uno de los nueve casos confirmados en la Provincia incluye a una persona con domicilio en esta ciudad aunque reside en Capital Federal. En efecto, en su habitual informe nocturno la ministra de Salud, Sonia Martorano, reportó nueve casos más de coronavirus más que se distribuyen según el siguiente detalle: 2 en Venado Tuerto, 2 en Ceres, 1 en Elortondo y el restante de Rafaela, aunque consignó que fue "estudiado" en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la conferencia de prensa, Martorano reconoció que "en el reporte hay un caso de Rafaela que no pertenece a nuestra Provincia, simplemente tiene un domicilio legal en Rafaela, pero este paciente se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que probablemente mañana este fuera del parte".

De la misma manera, para evitar malentendidos la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia expresó rápidamente que "el caso de Covid-19 positivo anunciado en el informe provincial, se refiere a una persona que se encuentra radicada en Buenos Aires, manteniendo domicilio legal en Rafaela. Sin embargo, es importante aclarar que dicha persona no estuvo recientemente en esta ciudad".

Según informe de la Dirección Provincial de Epidemiología, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha en la Provincia alcanza los 346, de los cuales 336 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 10 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 3 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

En el caso de Ceres, con los dos nuevos positivos acumula en pocas semanas un total de 15 casos. Hasta la fecha se registran un total de cuatro fallecidos para la provincia mientras que se consignó que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica y otros cinco están internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable en tanto que de los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 256 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta).

En Rafaela -donde hay 11 casos en estudio que esperan por los resultados- más allá de que temporalmente se indica que cuenta con 22 casos, continuaría con 21 si es que finalmente el contagio informado ayer pasa a ser contabilizado como un paciente de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pues es donde reside más allá del contar con domicilio legal en nuestra ciudad.



SIN CIRCULACION

COMUNITARIA

Por otra parte, Martorano descartó este lunes circulación comunitaria Covid-19 en territorio santafesino, aclaró que los nuevos casos corresponden a personas que volvieron de otras zonas del país con fuerte presencia del virus (o de su entorno directo) y apeló -frente al crecimiento de la curva de contagio- “a la conciencia, al compromiso y a la solidaridad ciudadana, porque el virus todavía es una amenaza real”.

La funcionaria insistió en pedir a la población a que extreme los cuidados. “Sabemos que el esfuerzo ha sido enorme y por eso volvemos a agradecer a todos los santafesinos y santafesinas, pero debemos seguir apelando a la conciencia, al compromiso y a la solidaridad ciudadana. Necesitamos el compromiso de la gente para seguir respetando, en la medida de lo posible, el aislamiento. No es momento de relajarse; tenemos que revisar nuestras actitudes e intensificar las medidas de precaución”, enfatizó.

En esa línea, Martorano volvió a pedir que se respete el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente con agua y jabón y el uso del barbijo social. “Hasta que aparezca una vacuna, es la única manera que tenemos para reducir el contagio”, dijo, y abundó: “Las reuniones afectivas nos hicieron bien, las caminatas nos hicieron bien, pero no tenemos que dejar los cuidados de lado; tenemos que reforzarlos; ser muy cuidadosos”.

“En los últimos cuatro días tuvimos 48 casos confirmados; con esto podemos ver la foto de lo que sucedió hace 14 días, por el tiempo de incubación”, afirmó Martorano, al tiempo que recordó que, en ese marco, el gobierno de la provincia evaluará las actividades que se habilitaron en ese período, “con el objetivo preciso de conocer el impacto en la curva”.

Por otro lado, la ministra recordó los alcances del decreto N°0543/20 del Ejecutivo provincial, que resolvió que las personas que ingresen a territorio santafesino, sin residencia y sin encontrarse en tránsito, teniendo como destino final una localidad santafesina, deberán aislarse 14 días corridos, debiendo asumir el compromiso por escrito, vía declaración jurada.

En tanto que los residentes en la provincia que, contando con habilitación para circular o para ejercer actividades habilitadas, provinieren o viajaren en forma frecuente, periódica u ocasional desde y hacia zonas definidas como de circulación local Covid-19, a su reingreso al territorio santafesino quedarán excluidos de participar en actividades exceptuadas tales como reuniones familiares y afectivas, actividades deportivas, concurrencia a bares y restaurantes o salidas breves para caminatas de esparcimiento.