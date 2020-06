Fuimos a buscar un poco de historia y nos encontramos con un clásico Deportes 23 de junio de 2020 Por Edgardo Peretti La rica historia del fútbol liguista, sumado a las joyas de archivo que resguarda la LRF nos permiten viajar al pasado (1975) hasta encontrar lo que podría ser el primer gol oficial de Oscar “Corcho” Favre. Como no podía ser de otra manera, en un clásico.

La primera fecha del torneo “Clasificación” de la Liga Rafaelina de Fútbol se disputó entre el sábado 26 y domingo 27 de abril de 1975. Participaron del certamen nueve equipos: Atlético, 9 de Julio, Peñarol, Libertad de Sunchales, Sportivo Norte, Quilmes, Argentino de Vila, Ferrocarril del Estado y Ben Hur.

Tal como se acostumbró durante muchos años en nuestra Liga, había un cotejo adelantado el día sábado. En esta oportunidad, 9 de Julio (que dirigía Angel Micelli) derrotó 1 a 0 (Méndez), como visitante al Peñarol de Domingo Galllardo, con arbitraje de Angel Burgos.

En los otros encuentros Ferro (DT Américo “Lito” Maina) empató 1 a 1 con Libertad de Sunchales, convirtiendo Alberto Ferreyra para el local y empatando Jorge Barberis para el “aurinegro”. Dirigió José “Pino” Lazarte.

Argentino Quilmes, dirigido por el profesor Juan Albanessi empató 0 a 0 con Sportivo Norte de Hugo Dominino, con arbitraje de Osvaldo Ráñez.

Lo llamativo de la fecha fue la goleada de Argentino de Vila, en su cancha por 7 a 4 a expensas de Ben Hur. El conjunto de Manfredo Marchetti anotó mediante goles de Pieroni (2), Caglieri (2), López (2) y Cardamone, en tanto que para los de Carlos Veronesse lo hicieron Eberhartd (2), Quiroga y Fanfoni. Pitó en la ocasión Eduardo “Tito” Isla.

Libre quedó en esta fecha Atlético, quien debutaría como visitante, en la segunda ante su clásico rival 9 de Julio. Esto es lo que rescatamos de la precariedad de algunos archivos, ya que la planilla que se atesora en la Liga no menciona nombre del certamen, ni fecha del mismo, como tampoco tienen un casillero para expulsados o amonestados, consignándose los cambios (2 por equipo entonces) con los números precariamente expuestos en el pie del documento.

Como dato ilustrativo (quizás un tanto risueño) hay que mencionar que las planillas se imprimían para toda la década (se encargaban a la Imprenta de LA OPINION y me consta) y que luego se entregaban – con costo, obviamente- a cada club y para todas las divisiones; por lo tanto, todas tenían el espacio destinado al año únicamente impreso con la inconclusa cifra de 197…- Así se hizo el fútbol nuestro también, hay que decirlo.



EMPIEZA LA HISTORIA

Quien esto escribe viene sosteniendo desde hace mucho, y con diversos argumentos, que este 1975 fue el año que dio comienzo a la jerarquización del fútbol de la LRF, que continuaría con la gran actuación en la Copa “Adrián Beccar Varela” en 1978, con los regionales, la llegada de los árbitros de AFA, los grandes DT, los jugadores y algunos dirigentes que estuvieron a la altura. Por lógica, colocamos a la llegada de Atlético al fútbol profesional (en 1989) y su ingreso a la elite (2003) como corolarios de esa génesis que también llevó a Ben Hur a la “B” Nacional o a 9 de Julio, Libertad y Unión a los Federales, y varios etc. que dejaremos a gusto del lector.

Pero volvamos a ese otoño del 75, domingo 4, donde el país andaba con algunas crisis bravías. Pero nosotros estamos con el fútbol, con los avatares del juego más bonito.

Ese domingo Atlético visitó a 9 de Julio y le ganó 2 a 1 en un partido altamente emotivo en lo que sería el primer gol oficial liguista de un tan Oscar “Corcho” Favre; si otro documento lo contradice, siempre será aceptado ya que los accesos a los archivos por estos tiempos se ha convertido en una tarea compleja.

Sí es un hecho que fue el primer gol oficial en un clásico. El otro lo convertiría otro goleador como Ricardo Alessiato, un gran jugador que se retiró muy joven cuando todavía tenía mucho para dar. Vayamos a la síntesis:



9 de Julio 1 - Atlético 2

Arbitro: José Lazarte (LRF).

9 DE JULIO: Angel Segalini; Oscar Yori, Norberto Illescas, Ricardo Goddio y Hugo Tognolo; Luis Zimmermann, Mario Soltermam y Orlando Sánchez; Edgardo Andrek, Néstor Bender y Raúl Méndez. Suplentes: Juan Belletti, Oscar Roldán, Miguel Rosetti, Luis Quatrociocchi y César Coria.

DT: Angel Micelli, Masajista: Luis “Micha” Dominino, Aguatero: Raúl López.

ATLETICO: Roberto Medrán; Miguel Querini, Ricardo Sola, Ricardo Pirola y Carlos Di Nonno; Hugo Schiavi, Oscar Zamora y Horacio Barbagallo; Oscar Muriel, Ricardo Alessiato y Oscar Favre. Suplentes: Héctor Berthold, Ceferino Roldán, Hugo Magnarelli, Roberto Vico y Juan Carlos Zerbatto.

DT. Reynaldo Volken Masajista: Remigio Abalos Aguatero: Aldo Juvenal “Cañún” Solari.

Goles: Néstor Bender (9), Favre y Alessiatto (A).

Según la memoria de algunos protagonistas consultados, el gol de Favre fue de tiro libre y el de Alessiato, al tomar un rebote en el travesaño luego de un tiro libre de…Favre (eficaz receta albiceleste que se reiteraría a lo largo del certamen). También se menciona (aunque no figure en planilla, ni tampoco los amonestados, que deben haber sido varios, deducimos, por los “nenes” que había en cancha) que Atlético sufrió la expulsión de dos jugadores: Sola y Di Nonno.

Un último detalle da cuenta que Atlético utilizó numeración correlativa (muy Volken, ello), que el partido comenzó a las 15.45 y finalizó a las 17.30.

Hasta aquí los datos validados con documentación; el resto es historia y memorias varias, pero nada cambiará su esencia: fútbol del nuestro.

Nota del escritor: Querido “Corcho”: a tu memoria y como excepción, he vuelto a escribir sobre fútbol. Es un reconocimiento a vos, a los que fueron protagonistas y, especialmente, a muchos de los aquí citados que ya no están y también fueron parte).