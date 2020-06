Honraron a la Bandera y su creador Región 23 de junio de 2020 Redacción Por PLAZA CLUCELLAS

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Emotividad en el acto conmemorativo llevado a cabo el pasado sábado 20 de junio en el Bicentenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y los 250 años de su natalicio en la plaza pública General San Martín.

La densa neblina, elevada humedad e intenso frío no impidieron el desarrollo del mismo.

Esta situación de pandemia de Coronavirus que vive nuestro país impidió la asistencia de público y fue así que solo las fuerzas vivas pudieron ser protagonistas con su presencia.

Expresaría luego en redes sociales la escritora local Beatriz Chiabrera de Marchisone (que asistió como representante de la Biblioteca Pbro Bonini) "Alta en el cielo, un águila guerrera..." Siempre me emociona escucharla, me recuerda los días de escuela y los actos multitudinarios.

Fueron convocados para el izamiento del pabellón nacional el presidente comunal José Luis Kavulski y el comisario Juan Domingo Domínguez.

A su término se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con profundo sentir patriótico.

Luego el padre Gustavo Lubatti impartió la bendición invocando la Oración a Nuestra Señora de Luján que termina diciendo Argentina canta y camina.

Las palabras alusivas fueron pronunciadas por la profesora de Historia Daniela Cervetti quien destacó que "este 20 de junio es sin dudas, diferente a todos los que hayamos vivido. Nos encuentra en nuestras casas, cuidando nuestra salud y la de los demás. Pero igual debemos seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra identidad nacional y el recuerdo al General Manuel Belgrano debe hacernos sentir cada vez más argentinos.

Finalmente el presidente comunal y las representantes de las entidades educativas colocaron al pie del busto del general San Martín-quien fue un amigo entrañable- una ofrenda floral recordatoria a la fecha.

Este histórico acto pudo ser seguido a través de la transmisión de facebook de la Comuna local con cobertura especial de FM Líder 98.1 y Más Región.