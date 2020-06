Restricciones para las visas de los extranjeros Internacionales 23 de junio de 2020 Redacción Por NO AFECTARA A LOS RESIDENTES

FOTO AFP DONALD TRUMP. Aplicará las nuevas medidas.

WASHINGTON, Estados Unidos, 23 (AFP). - El gobierno de los Estados Unidos, anunció que expandirá las restricciones para las visas de ciertos trabajadores extranjeros.

Además, extendió las medidas que ya estaban vigentes para otros hasta finales de diciembre, considerando que la orden ejecutiva que había firmado al respecto en abril -y tenía una duración de 60 días- estaba próxima a vencer.

Las nuevas medidas incluyen las visas H-1B, usadas para trabajar temporalmente en el país en una ocupación especializada. De ella se valen numerosas compañías, entre las que se destacan las de la industria tecnológica.

También concierne a la visas para los cónyuges de quienes tengan las visas H-1B, trabajadores con visas H-2B, con la excepción de aquellos del sector agropecuario, quienes tengan un permiso por un corto período de tiempo y lo hagan en virtud de un intercambio (J-1) y las visas "L", que permiten a empresas transferir al país empleados que trabajan en el extranjero.

Las medidas no afectan a quienes ya estén viviendo en el país con alguna de las visas incluidas en la medida, ni a aquellos residentes permanentes en proceso de convertirse en ciudadanos.

En contraste, continúan excluidos los trabajadores del sector agropecuario y algunos del sanitario, e incluye una exención especial para aproximadamente 20.000 personas dedicadas al cuidado de niños.

También entran en esta categoría los profesores universitarios y quienes tengan un puesto en la cadena de producción y suministro de alimentos.

El presidente Donald Trump ya había anticipado su intención de llevar a cabo la medida el fin de semana, argumentando que tiene como objetivo proteger a los estadounidenses en el marco de un mercado laboral devastado por la pandemia de coronavirus.

Según indicaron funcionarios de la Casa Blanca a medios locales, el Gobierno estima que las restricciones evitarán que personas extranjeras ocupen más de medio millón de trabajos.

"El presidente Donald Trump está enfocado en que los estadounidenses vuelvan a trabajar tan pronto como sea posible", indicó un comunicado de la Casa Blanca.

Según las estadísticas del gobierno estadounidense, la tasa de desempleo en el país en mayo fue del 13,3 por ciento.

La cifra, significativamente más alta que el 4,4 por ciento registrado en marzo, bajó un 1,4 por ciento en comparación con la de abril.

No obstante, es un récord desde la Gran Depresión de finales de la década de 1920 y principios de la de 1930.

Según reportó el portal Axios, el Departamento de Estado otorgó 43.000 visas a inmigrantes en enero, previo al impacto de la pandemia y las restricciones.

En abril, la cifra cayó a 1.500. Y de acuerdo a "The Washington Post" la medida impedirá que puedan aplicar más de la mitad de las aproximadamente 460.000 visas que se emitieron en 2019.

El Migration Policy Institute, una organización independiente, estimó que en 60 días este decreto bloquearía unas 52.000 solicitudes de Tarjeta Verde para la residencia permanente (Green Cards).