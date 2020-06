"La expropiación de Vicentin no es la salida más propicia" Locales 23 de junio de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia. "La propuesta de la Provincia es rescatar a Vicentin para poder cumplir con los compromisos asumidos, sostener la actividad de la misma, y generar flujos de fondos para que sea sustentable”, agregó el funcionario.

FOTO ARCHIVO SOMAGLIA.

El Gobierno provincial le solicitó ayer al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que está a cargo del concurso de acreedores de la empresa Vicentin SAIC que, además de aceptar la intervención de tres miembros que propuso, deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio debido a que "no es ajustada a derecho".

Mientras tanto, ayer poco antes del mediodía se produjo el "traspaso" del control de la administración de la empresa agroindustrial de los ex interventores designados por un decreto del Gobierno nacional, que ahora conservan la calidad de "veedores", a los integrantes del Directorio en cumplimiento de la resolución que el magistrado dictó el viernes pasado. Así, Sergio Nardelli y las familias Padoán y Vicentini recuperaron el control al menos por ahora, considerando la propuesta presentada por el Gobierno de Omar Perotti.

Ayer, la inspectora General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, Dra. María Victoria Stratta, presentó un documento ante el juzgado de Lorenzini mediante el cual interpuso recursos de revocatoria y apelación -y pide además que la deje sin efecto- a la resolución de reponer el directorio de la empresa. Además, la funcionaria cuestionó la calidad técnica de la resolución del juez al sostener que “es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas”.

Por su parte, el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, dijo ayer que "la visión es que hay una realidad económica de que estamos frente a una de las empresas más importantes del país, que está en serio riesgo de quebrar, que no puede atender las obligaciones que oportunamente atendió”.

"Los empleados, el movimiento cooperativo, los productores pequeños y medianos que giran en torno a Vicentin en toda la provincia y con extensiones nacionales, le solicitaron al gobernador que busque la forma que no sea la expropiación porque puede acarrear consecuencias negativas, que vea alguna alternativa”. Es por esto, que “la propuesta de la provincia es superadora a la expropiación, busca rescatar a Vicentin para poder cumplir con los compromisos asumidos, sostener la actividad de la misma, y generar flujos de fondos para que sea sustentable”, amplió Somaglia.

Asimismo, dijo que "al gobernador le interesa la empresa como actividad generadora de fondos y generadora de fuentes de trabajo; y por otro lado rescata y defiende la propiedad privada, que quede claro. Todos los empleados necesitan tener estabilidad laboral y todos los productores, cooperativas y demás agentes del comercio general esperan cobrar, como así también los bancos, el fisco provincial y nacional, a los que se les debe muchísimo dinero en cuestiones impositivas".

"Frente a esa situación económica existen herramientas legales", agregó Somaglia. "El gobernador entiende que habría que buscar la salida de esta empresa, dentro del marco del concurso, pero desplazando a quienes son hoy los administradores, que fueron los que llevaron a la empresa a esta situación".

En este sentido, el funcionario aclaró: "Desplazar a estos administradores, pero sin tocar a los accionistas, ni a la familia Vicentín como dueña de la empresa, porque son los accionistas y dueños de esta sociedad, y continúan manteniendo todos sus derechos y obligaciones como tales".

Sobre esta cuestión, el secretario de Justicia detalló que "va a continuar la sindicatura societaria con las características que posee Vicentín, que tiene una sindicatura que es un órgano de fiscalización interno, es decir, que la propia sociedad se controla a sí misma. Son tres los síndicos de Vicentin, y hay tres síndicos del concurso, además del juez. La administración va a ser transparente y controlada".