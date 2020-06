La mejor versión de Campazzo Deportes 23 de junio de 2020 Redacción Por El base argentino anotó 29 puntos en el triunfo del Real Madrid

FOTO ACB ENDEMONIADO./ Facundo Campazzo fue incontenible para el Valencia.

El cordobés Facundo Campazzo siguió mostrando credenciales como para tener acceso a la NBA al registrar ayer la mejor producción desde que llegó a Real Madrid, con 29 puntos y 11 asistencias, un doble-doble esencial para la no menos necesaria victoria de los "merengues" sobre Valencia por 95 a 90, por el Grupo B de la Liga Endesa del básquetbol español. Real Madrid había quedado en una posición complicada después de la sorpresiva caída ante San Pablo Burgos en la jornada anterior y por eso debía vencer a Valencia Basket para reacomodarse en el Grupo B y no depender del resto de los equipos en su afán de meterse en las semifinales.

El conjunto dirigido por Pablo Laso estuvo lejos de tener su mejor versión este lunes, pero apareció Campazzo. A los 29 puntos y 11 asistencias les sumó tres robos y un +42 de valoración, lo que le permitió al Real llegar a la cima de su grupo. El equipo de la capital española llegó a estar 13 puntos por delante de los "naranjas" en la primera mitad, pero tuvo problemas en defensa y permitió la reacción del dueño de casa de la mano del quinteto Abalde (17 puntos), Marinkovic (14), Loyd (13), Sastre (10) y Dubljevic (10), llegando a remontar la diferencia hasta poner en riesgo a un rival que se cargó de faltas, sobre todo de sus internos Walter Tavers (8) y Trey Thompkins (13).

Por eso el entrenador Laso se vio obligado a ajustar la defensa y ceder altura, pero el argentino Gabriel Deck apareció también con una buena performance y 14 puntos para sumarse a su compatriota Campazzo y llevar a la "Casa Blanca" a la ansiada victoria final.

"No me gusta hablar de lo individual, eso es secundario. Fue un accidente del partido. Estábamos un poco con la soga al cuello. No queríamos irnos a casa antes de tiempo. Tampoco dice mucho esto, pero es una victoria importante. Hay que ir paso a paso. Es la única manera de afrontar un partido de estos", afirmó el cordobés luego del partido en rueda de prensa.