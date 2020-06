Nascar: hecho repudiable Deportes 23 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un hecho repudiable se dio este domingo en el circuito de Talladega, donde debía realizarse una nueva fecha del NASCAR, la cual se trasladó 24 horas por lluvia. Bubba Wallace, único piloto afroamericano en la máxima categoría estadounidense, sufrió un acontecimiento racial cuando llegó con su equipo al box: se encontraron con una soga de ahorcado.

“El acto deplorable de racismo y odio de hoy me deja increíblemente triste y sirve como un doloroso recordatorio de qué tan lejos debemos ir como sociedad y qué tan persistentes debemos ser para luchar contra el racismo”, expresó Wallace, en sus redes sociales.

“Durante las últimas semanas, me he sentido emocionado por el apoyo de toda la industria de NASCAR, incluyendo a otros pilotos y equipos en los garajes. Esto no me va a doblegar. No voy a ceder. Seguiré con orgullo mostrando y apoyando las causas en las que creo”, indicó Wallace, quien se expresó en las últimas semanas a favor del movimiento “Black Lives Matter” y las protestas por el asesinato de George Floyd.

NASCAR, por su parte, emitió un comunicado solidarizándose con Bubba e informando que abrirá una investigación sobre el despreciable suceso. “Estamos enojados e indignados, y no podemos decir con la suficiente firmeza la seriedad con la que tomamos este acto atroz. Hemos iniciado una investigación inmediata y haremos todo lo posible para identificar a las personas responsables y eliminarlos del deporte”.