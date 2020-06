Un duro golpe a la gastronomía Nacionales 23 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Sin distinciones de barrios o tipos de negocios, la pandemia de coronavirus arrasó en la zona metropolitana con bares, bodegones y restaurantes clásicos, que no pudieron superar los efectos de la cuarentena y dejaron un tendal de personas desempleadas, según diversos relevamientos entre cámaras empresariales.

Pese a los intentos por seguir abiertos a través de la venta vía delivery o "take-away" (a domicilio), muchos de estos comercios debieron cerrar sus puertas y clausuraron, en algunos casos, años de historia, alertaron desde la Cámara de Comercio, la CAME y la Federación de Comercio de Buenos Aires.

En el corredor gastronómico de Puerto Madero, el emblemático restaurante La Parolaccia, que estaba cerrado desde el 18 de marzo último, casi en simultáneo con el inicio de la cuarentena, anunció el cierre definitivo.

El efecto pandémico no sólo golpea a las firmas sino que deja una gran cantidad de trabajadores afuera del mercado.

En este caso afectó a 25 empleados, junto con otros 39 de la parrilla La Bistecca de San Isidro, propiedad del mismo grupo empresarial.

A ese establecimiento, dedicado fundamentalmente a la cocina italiana, se le sumó Sottovoce, junto con otros bodegones clásicos de la zona de Palermo, donde la inactividad fue crucial para la toma de decisiones.

El mítico bar porteño, la Biela, también está en riesgo de cierre, afectado por la fuerte caída en el consumo luego de tres meses de cuarentena.