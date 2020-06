¿Silvio Romero al Mineiro? Deportes 23 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SILVIO ROMERO

Tras unas semanas turbulentas que pasaron Independiente y Silvio Romero, capitán del plantel que se puso al frente del reclamo salarial de los jugadores con los que el club mantenía deudas, la situación ya quedó resuelta pero ahora resta ver qué pasará con el cordobés, que mantiene un contrato elevado que casi con seguridad le traerá un dolor de cabeza a las finanzas del club en un futuro no muy lejano.

Está claro que la dirigencia no "regalará" al ex Instituto y Lanús, por quién pagó 4.2 millones de dólares al América de México por el 70% de su ficha, y por eso por ejemplo el deseo de Marcelo Gallardo de tenerlo en River difícilmente prospere, por las complicaciones económicas que también afronta el Millonario. Y en este contexto, hay una posibilidad que asoma, aunque por ahora no muy concretamente.

Se trata del interés del Atlético Mineiro de Brasil, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que busca un delantero -había sonado Jan Hurtado, de Boca- y lo puso en lista, aunque no por ahora no hubo ningún contacto formal entre dirigencias. Lo cierto es que si los brasileños quieren al atacante, deberán negociar con el Rojo, porque Romero no tiene cláusula de salida.