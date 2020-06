Juventus le ganó a Bologna Deportes 23 de junio de 2020 Redacción Por ITALIA

Juventus venció ayer en condición de visitante por 2-0 a Bologna y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A, en un encuentro correspondiente a la vigésima séptima fecha del campeonato italiano.

La Vecchia Signora se recuperó de la final perdida frente a Napoli por la Copa Italia y lo hizo con tantos de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

El portugués, de penal, abrió el marcador a los 23 minutos de la primera etapa y aumentó a los 36 con lindo remate desde afuera del área el cordobés.

Juventus llegó con el triunfo a los 66 puntos y le sacó con un encuentro más disputado cuatro a Lazio, mientras que Bologna se quedó en las 34 unidades y en la décima posición.

Rodrigo Palacio ingresó en el local a los 12 del complemento y en el último cuarto de hora jugó Nicolás Domínguez, en tanto que la visita terminó con 10 por la expulsión de Danilo (ST 45).



La fecha: Lecce 1 - Milan 4, Fiorentina 1 - Brescia 1, Bologna 0 - Juventus 2. Hoy: 14.30hs SPAL vs Cagliari, Verona vs Napoli, 16.45hs Genoa vs Parma, Torino vs Udinese.