Rechazó la existencia de casos de corrupción Nacionales 23 de junio de 2020 Redacción Por DECLARACIONES DEL CEO DE VICENTIN

FOTO ARCHIVO MAXIMO PADOAN. Defendió a la empresa.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Máximo Padoan, el director ejecutivo de Vicentin, rechazó ayer de plano la existencia de casos de corrupción en el gigante cerealero y cuestionó el plan del gobernador santafesino, Omar Perotti, para rescatar a esa compañía fuertemente endeudada.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el CEO de la empresa dijo que "un lunes nos desayunamos con el DNU de la intervención y el intento de exportación.

El "Plan Perotti" por ahora congeló la idea de enviar al Congreso un proyecto de expropiación.

Propone intervenir la cerealera hasta que se resuelva el proceso judicial del concurso de acreedores pedido por la empresa Vicentin.

Con respecto a la situación de la productora de granos, Padoan aseguró: "No tenemos ningún hecho de corrupción comprobado".

"No dejamos de pagar los sueldos ni un solo día y estábamos reactivando la empresa a un 60 ó 70%. Iba todo en un carril normal", señaló.

Dijo que siguen siendo "los dueños de Vicentin y fuimos reinstaurados en el directorio por el juez concursal, después de ser desplazados por el DNU".

Añadió: "Las soluciones que van apareciendo son cada vez peores. El Plan Perotti es peor que la expropiación por una ley del Congreso".

"La verdad que lo único que se me ocurre cuando hablan de un plan superador es que en el primer plan habían dos interventores, mientras que en el otro son tres", y denunció que "se les están quitando derechos a los accionistas".

Dijo que una "cosa curiosa es que la Inspección General de Personas Jurídicas, aunque no le compete, termina diciendo que se está haciendo el pedido de intervención porque la empresa está haciendo malos negocios".

"No tenemos nada que ocultar, ni lavado de divisas ni triangulación con Paraguay y Uruguay, como se dice por ahí" y "con ese informe de Claudio Lozano (director del Banco Nación) se ha hecho una presentación en Asunción de Paraguay que no prosperó, porque es una operatoria totalmente transparente donde importamos soja para procesar", sostuvo.