Cristina pide crear una Comisión Investigadora Nacionales 23 de junio de 2020 Redacción Por EL CASO VICENTIN LLEGA AL SENADO

FOTO ARCHIVO CRISTINA FERNANDEZ. Llamó para mañana al Senado por el caso Vicentin.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a una sesión especial para mañana a fin de tratar la creación de una Comisión Bicameral Investigadora que ponga la lupa en presuntas "irregularidades" en los préstamos del Banco Nación a la empresa Vicentin.

Juntos por el Cambio podría no dar quórum a la sesión mixta virtual prevista para las 15:00, ya que se trata de un tema que está fuera de la agenda sobre la emergencia por coronavirus y además no habían acompañado el dictamen de comisión.

Se trata de un proyecto que había sido presentado por el senador neuquino Oscar Parrilli, el 27 de abril pasado, luego de que el economista Claudio Lozano, que integra el directorio del banco público, hiciera una denuncia por posible defraudación respecto de un crédito que excedía la calificación que el Banco Nación le otorgaba a la cerealera.

De esta manera, mientras que el presidente Alberto Fernández puso en pausa el proyecto de expropiación y abrió un compás de espera con la expectativa de que prospere el "plan Perotti" de intervención, Cristina Kirchner apretó el pie en el acelerador para intentar arrinconar a la agroexportadora.

La Comisión Investigadora que plantea Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner y a quien utiliza la ex jefa de Estado para plasmar muchas de sus ideas políticas en el Senado, pone el ojo en las "presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía".