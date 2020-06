El canciller arremetió contra el Reino Unido Nacionales 23 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FELIPE SOLA. Acusó de "destrato" al Reino Unido.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El canciller Felipe Solá apuntó ayer contra el absoluto "destrato" por parte del Reino Unido al reclamo argentino por la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas.

"Para nosotros, el único objetivo es que el Reino Unido acepte la resolución 2065 (aprobada por las Naciones Unidas en 1965), que sostiene que (el Reino Unido) debe iniciar negociaciones sobre la soberanía", explicó el funcionario, que agregó que esto no significa ser "duros ni blandos" sino "lo más efectivos posibles" para sentar a Gran Bretaña a esa mesa de discusión.

Solá dijo que la postura argentina es expresar "su profunda molestia por el absoluto destrato del Reino Unido, que piensa que puede mirar para otro lado".

Sobre los proyectos que presentó el Gobierno vinculado a la soberanía argentina de las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur, destacó especialmente el que busca endurecer las multas a la pesca furtiva.

Por otra parte, Solá precisó el alcance del proyecto que establece un nuevo mapa que amplía la Plataforma Continental de Argentina.

"No es lo mismo que la Zona Económica. La Plataforma no nos da derechos económicos sobre el agua pero sí por el subsuelo", aclaró.

Y detalló que "hasta las 200 millas nadie puede ejercer actividad económica que no sea argentina o que esté convenido con nuestro país", mientras que "la Plataforma tiene más superficie".