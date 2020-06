En octubre se habilitarían 10 KM más de la autopista de la ruta 34 Locales 22 de junio de 2020 Redacción Por Fabio Sánchez, jefe del Distrito 7 con sede en Santa Fe de Vialidad Nacional, adelantó esta información, además de precisar que hoy la obra completa sale 15.000 millones de pesos y que tienen hasta 2022 para finalizarla.

FOTO ARCHIVO FABIO SANCHEZ. Habló sobre las tareas que se están ejecutando.

Si existe una obra que es indispensable, indiscutible y que tuvo muchos vaivenes, es la de la autopista de la ruta nacional 34, que hoy tiene diferentes frentes de obra activos y esto genera muchas expectativas. Además el actual gobernador de la provincia, el rafaelino Omar Perotti, fue uno de los impulsores de este proyecto y conoce en primera persona la siniestralidad de esta ruta por donde circula gran parte de la producción y así se lo hizo saber al gobierno de Alberto Fernández.

Fabio Sánchez, jefe del Distrito 7 con sede en Santa Fe de Vialidad Nacional, se refirió a las tareas que se están ejecutando y señaló que “para nosotros es muy importante, para nuestra zona es fundamental el desenlace de que está autopista y que realmente se lleve a cabo, porque por acá pasa toda la producción y transita mucha gente que trabaja en distintos lugares; mucha gente de Susana trabaja en Rafaela, de Rafaela que trabaja en Sunchales o de Sunchales en Rafaela. Esto moviliza a toda nuestra región y es una obra muy esperada que nos genera mucha satisfacción de poder ver que está en marcha”.

“Esto hay que agradecerle al gobernador Omar Perotti que supo transmitirle a nuestro presidente Alberto Fernández la importancia que tenía esto para nosotros y para la Argentina, como decíamos antes acá pasa mucha producción. A raíz de esto fueron las directivas al Ministro Katopodis, quien ya ha venido en dos oportunidades a nuestra región”, indicó Sánchez.

El funcionario afirmó que “está la decisión política tomada de que esto se haga y al ritmo de obra que está teniendo actualmente. Esto es muy importante, y llevó un gran trabajo; yo asumí el 6 de febrero y la planificación que se llevó a cabo es fundamental y demuestra que cuando está la decisión política se va para adelante. Igual hay que aclarar que además de la determinación, hay documentación presentada y hay un montón de cosas que hay que reacomodar”.

Y añadió: “no nos olvidemos de que esto pasó de autovía a autopista y aún había y hay lugares donde hay que hablar con los productores. En estos días hemos estado en Susana para avanzar con los permisos de paso. Insisto quiero felicitar a nuestro gobernador por la decisión política y por haber podido transmitir bien el mensaje. Todos sabemos muy bien que a veces hay voluntad pero no decisión política”.

El jefe del Distrito 7 confirmó que no va haber una inauguración total de la obra sino que la idea es “en primera instancia vamos a ir habilitando sectores, calculamos que para fin de octubre si no pasa nada, -digo el tiempo o la pandemia que son factores que no los manejamos-, creemos que vamos a habilitar 10 kilómetros más de lo que ya hay. Prácticamente vamos a estar llegando muy cerca de Susana, donde se puede observar antes de llegar a esta localidad que hay una curva donde tenemos que hacer un alteo y eso nos va a demorar bastante. Para el ingreso a Susana también vamos a estar necesitando algún tiempo más porque estamos charlando con algunos productores, para ponernos de acuerdo con el permiso de paso de ese lugar, y poder concluir más rápidamente la obra”.

Sánchez aclaró que “nosotros tenemos para poder terminar toda la obra completa, desde la ruta 19 hasta la bajada de la variante, hasta diciembre del 2022. La obra completa al día de hoy, -y aclaró que los valores a hoy porque a veces hay mala interpretación-, son 15.000 millones de pesos, y que seguramente en diciembre de 2022 no van a ser 15.000 millones, va a dar algo más porque hay determinaciones de precio debido a la inflación, y los costos no son los mismos”. Y explicó que “después tenemos la otra la otra parte que está en Sunchales, es decir de la 13 hasta lo que es el paso de Atilra, lo que es la ruta 280 y allí tenemos 24 meses para poderla llevar a cabo y estamos hablando de 3 mil millones de pesos.



LOS CAMINOS DE LA PRODUCCION

ESTAN CONTEMPLADOS

Respecto a los planteos del sector productivo sobre los caminos a contemplar en el proyecto para la conectividad y la salida de la producción, Fabio Sánchez indicó que “pasamos a ver lo que es el Camino Público N° 5 y N° 6 y ahora le pedimos a la municipalidad que nos libere los pasos para poder nosotros armar el proyecto y poder desarrollar en ese lugar estos caminos. Lo vamos a presentar ante vialidad, para que realmente la variante tenga su función como variante”.

El jefe del Distrito 7 también explicó que “al no tener un ingreso desde la variante hacia el Parque Industrial de Rafaela, creemos que no va a tener el mismo sentido, por eso está justificado hacer un camino alternativo para el ingreso desde la variante, hacia ese sector en donde está el área industrial de Rafaela. Eso están carpeta y estamos trabajando sobre ese proyecto; creo que va a ser posible, que no vemos la imposibilidad por lo menos en este momento, de que eso no se pueda llegar a llevar a cabo”, finalizó diciendo.