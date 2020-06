Calvo: "el rol del Estado como órgano orientador me parece fundamental" Locales 22 de junio de 2020 Redacción Por Así definió el senador Alcides Calvo al accionar del gobierno nacional en la intervención a la agroexportadora santafesina Vicentín. Y afirmó: “ojalá salga una propuesta que sea superadora a un proceso de expropiación”.

Las diferentes miradas respecto a un tema sensible como el de la empresa santafesina Vicentín, con muchos intereses a tener en cuenta y con la responsabilidad de respetar el rol de cada uno de los poderes del Estado, sigue generando opiniones a considerar.

El senador departamental Alcides Calvo se ha pronunciado al respecto, expresando que, “hemos expuesto una postura muy concreta en el Senado a través del bloque de senadores justicialistas que a consensuado también con los demás integrantes del bloque una posición, en el cual apoyamos al sector productivo, apoyamos la decisión que ha tomado el gobernador de la provincia como Estado provincial, de tener una participación realmente muy activa”.

El legislador manifestó que acompañan la decisión del Estado Nacional no desde punto vista del presidente, sino del Estado Nacional en tratar de salvaguardar y proteger a una industria, a la actividad productiva tan importante y fundamental para la provincia Santa Fe, cómo es la agroexportación.

“Uno es respetuoso de las acciones judiciales que están en medio de todo este esta situación que se planteó, pero también somos conscientes como Estado, que muchas veces reclamamos ese nivel de participación que tal vez no lo hemos tenido en otros momentos, y con aciertos y errores, yo realmente valoro mucho la participación del gobierno provincial, la participación de los Estados municipales, la participación del gobierno nacional como ente necesario para tratar de salvar, no solo al sector productivo sino las fuentes de trabajo y principalmente la riqueza”, recalcó Calvo.

El senador por el Departamento Castellanos sostuvo que “ la convocatoria que ha hecho el gobernador a entidades intermedias, a cooperativas, a federaciones, demuestra claramente que ojalá que ese rol que muchas veces han ocupado estas entidades tan representativas de los productores, lo puedan hacer formando parte de esta gran actividad industrial que tenemos en el norte de la provincia y que sea también trasladado a la zona portuaria”.



LA PALABRA EXPROPIACIÓN

El senador Calvo se refirió a la alternativa planteada por el gobierno nacional sobre expropiar Vicentín o a una segunda alternativa como hoy se está planteando, respecto a un esquema mixto: “mientras que exista diálogo, existe negociación y principalmente con la participación del Estado, lo más cercano posible al sector productivo, siempre hay posibilidades de avanzar. Ojalá salga una propuesta que sea superadora a un proceso de expropiación. Hoy la realidad del mundo plantea este tipo de conceptos, tenemos que irnos a Europa donde la palabra rescate, la palabra salvataje de empresas es algo sumamente corriente, propia de una crisis mundial que tal vez se puede asemejar a lo que hoy está pasando con Vicentín o tal vez en los próximos días pueda estar pasando con otras industrias”.

“Vuelvo a recalcar y lo defino de esta manera, el rol del Estado en la toma de decisiones, en la participación como como órgano orientador al sector productivo, me parece que es sumamente fundamental; nosotros lo hemos visto con empresas en la región que lamentablemente hoy siguen todavía con una situación sumamente difícil de poder superar, y tal vez la participación del Estado muchas veces regula y puede salvar no solamente la producción, sino reitero fuentes de trabajo”, enfatizó.