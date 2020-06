La Noche de Mirtha recibió a cuatro periodistas de Rivadavia Información General 22 de junio de 2020 Redacción Por Gracias a los periodistas invitados de Radio Rivadavia, "La noche de Mirtha" aplastó a PH después de varias semanas.

FOTO NA// LA MESA.// Oscar González Oro, Eduardo Feinmann, Juana Viale, Baby Etchecopar y Fernando Carnota.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - "La noche de Mirtha Legrand", que se emite por El Trece y que tiene como conductora reemplazante a su nieta Juana Viale, derrotó el sábado por la noche, después de varias semanas, a "PH Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff que va por Telefe, gracias a una mesa integrada de manera total por periodistas de Radio Rivadavia.

El programa de Legrand tuvo picos de 9,3 puntos de rating cuando compitió con los recordados sketchs de Susana Giménez (7,1 de rating promedio) y de 10,1 cuando lo hizo frente a Kusnetzoff (midió 6,8), además de ser lo más visto de todo el sábado con 9,4 de promedio.

Los invitados del programa que ahora conduce Juana Viale fueron Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Fernando Carnota y Oscar González Oro, quienes aportaron frases muy contundentes, picantes, polémicas y hasta algunas graciosas en cuanto a la realidad del país, lo que generó que estallaran las redes sociales.

Carnota encabeza en Radio Rivadavia el ciclo "Todos Juntos" de 6:00 a 9:00, Feinmann hace lo propio en "Alguien tiene que decirlo" de 9:00 a 12:00, Etchecopar viene después con "Baby en el Medio" de 12:00 a 14:00 y González Oro llega a continuación con "Tarde pero temprano" que va de 14:00 a 17:00.

La noche de ML apostó por una mesa con invitados para tratar la actualidad del país y con una visión crítica de la gestión de Alberto Fernández.

"Cristina es el cáncer de la Argentina", "No había necesidad de hacer lo que hacen con Vicentin, hoy ya no pueden estafar a la gente y cuando meten la palabra Exprópiese ya sabés que es de fascista, como es Venezuela" "Pueden amenazar a quien quieran, si sos cobarde andá a la cocina, y si sos valiente andá a la trinchera", fueron algunas frases fuertes que dijo Baby Etchecopar.

Feinmann, por su parte, abrió el debate con el caso Vicentin: "Lo que dijo el Presidente a algunos les sonó como una suerte de amenaza al juez. Fue una advertencia: ‘O se hace lo que propuso (Omar) Perotti, o se expropia’. Eso es complicado".

Baby metió otra de sus frases filosas: "El Presidente está en un club de gente increíble, no porque sean científicos, sino porque nadie les cree nada. Cualquier paso que dé Alberto está bajo la lupa del periodismo. El periodismo se maneja mucho por Internet y las redes, entonces es más difícil estafar a la gente. Yo no le creo nada, y cuando las cosas son innecesarias, son dañinas".

En cambio, González Oro se mostró más moderado en su opinión sobre Alberto Fernández, a quien definió como un "amigo" suyo, pero fue terminante a la hora de referirse al tema Vicentin: "Hay un Poder Judicial, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo, esa es la República. La idea de división de poderes y el control de un poder sobre el otro. En cualquier concurso de quiebra hay un juez y un síndico, que deciden qué se hace con el paquete de acreedores, el dinero que hay y los activos.

Se pasó por encima al juez y al síndico. El juez tuvo que sacar al directorio que nombró a los interventores, y los puso como veedores".

En ese sentido, Carnota señaló: "Lo que hizo el juez fue determinar que se seguía con el proceso de concurso preventivo.

Hay algo más grave detrás del intento de expropiación de Vicentin, que es lo que desnuda en el ámbito político del gobierno: la debilidad de Alberto Fernández frente al otro peronismo del gobierno, que es el peronismo kirchnerista, y sobre todo el peronismo kirchnerista de paladar negro".

En ese sentido, para Carnota la expropiación de Vicentin "desnudó la imposibilidad que tiene Alberto de frenar las intenciones del cristinismo más fuerte dentro del gobierno".

Por su parte, "PH" apostó por una mesa algo más relajada y apostando al humor con el futbolista Brian Sarmiento, Luciana Salazar luego de su debut en "Polémica en el bar", Coco Sily y Lola Latorre, hija de Yanina y de Diego, pero no le fue bien y recibió una dura derrota en cuanto a números.