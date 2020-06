Se han puesto tristes los domingos Sociales 22 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

No es la pandemia. No es la cuarentena. No es el encierro de las emociones. Quizás tampoco sea culpa del día, uno como tantos, pero cargado de sensaciones diversas por eso del día del padre; porque hay quienes no lo tienen y muchos otros están lejos. No.

En esta etapa de la vida uno advierte que las noticias se han convertido en dolorosas en estos tiempos; ni buenas ni malas, sin adjetivaciones. Simplemente duelen.

En esta semana se fue un personaje como Oscar Favre pero también siguieron ese camino amigos como Luis Peretti o Elvio Infeld, futbolista inmenso aquel, políticos con historia estos.

Todos con historia setentista. Luis y Elvio jóvenes concejales que llegaron a la política en tiempos duros, difíciles y de los cuales – quizás- algunos se han olvidado. Lo justo es recordarlos a ellos, aunque duele que ya no estén.

Este domingo se fue otra representante de aquella época, quizás la persona más joven en alcanzar una banca en el cuerpo deliberante rafaelino: Ana María Cardone en 1973 tenía 23 años.

Pero no es una cuestión de gustos y banderas políticas. Muchos la conocimos en ese tiempo vital de ideales, donde florecían las quimeras, donde los sueños todavía crecían y hacíamos fuerza por un mundo mejor. Fue nuestra profesora en la Escuela Normal y junto con Lito Negro, Alfredo Pfaffen y Tata Salerni se convirtieron en compinches, en amigos y docentes integrados a una banda que soñaba con el futuro al ritmo del “Extraño de pelo largo” que habíamos resucitado de los viejos LP de vinilo para que nos acompañe. Algunos ya partieron.

Lindos tiempos. Bellos recuerdos. Hoy lejanos, pero eternos.

No. Hay que concluir que no hay que buscar demasiadas causas.

Es la vida. Simplemente. Chau, Ana.



EDP