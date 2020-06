Hamilton y su lucha contra el racismo Deportes 22 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BRITANICO./ Impulsa la creación de una Comisión especial.

Lewis Hamilton es un distinto, tanto dentro como fuera de la pista, lo que lo convierte en un campeón con todas las letras. El británico es noticia por estas horas porque quiere lanzar, dentro del deporte motor, una “comisión Hamilton”, la cual se encargue de difundir y asegurar la diversidad.

“He estado luchando contra el estigma del racismo a lo largo de mi carrera como piloto; desde niños que me arrojaban cosas mientras practicaba en karting, hasta los fanáticos que se burlaban mí en un Gran Premio de 2007, una de mis primeras carreras de Fórmula 1”, comentó Lewis al periódico británico The Sunday Times. Espero que la Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando mire hacia atrás en 20 años, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage como a cualquier otro".

"Estoy acostumbrado a ser una de las pocas personas de color en mis equipos y, más que eso, estoy acostumbrado a la idea de que nadie hablará por mí cuando enfrente el racismo, porque nadie personalmente siente o entiende mi experiencia”, agregó.

Hamilton fue muy crítico días atrás con el ambiente de la Fórmula 1, cuando en medio de las protestas raciales que se dieron en el mundo, por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, expresó que “ni una sola señal de alguien de mi industria, que por supuesto es un deporte dominado por blancos”. “A pesar de mi éxito en el deporte, persisten las barreras institucionales que han mantenido a la F1 altamente exclusiva. No es suficiente señalarme a mí, ni a un nuevo empleado negro, como un ejemplo significativo de progreso. Miles de personas están empleadas en esta industria y ese grupo necesita ser más representativo de la sociedad. El tiempo para los lugares comunes y los gestos simbólicos ha terminado”, finalizó.