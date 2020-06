San Vicente: pelea con tiros y dos heridos Policiales 22 de junio de 2020 Redacción Por Un grave suceso es investigación por la Policía, que al respecto produjo detenciones y el secuestro de armas.

Personal de la Comisaría 1ª de la localidad de San Vicente, fue informado sobre una gresca con disparos de armas de fuego y personas lesionadas, en la calle Castelli al 400.

En consecuencia se detuvo a Juan Alberto G., alias "Cotino", de 35 años de edad y residencia en la calle 12 de Octubre al 500, Alexander Joaquín C., alias "Torti", de 20 años y domicilio en Liniers al 500, Andrés Alejandro C., alias "cabezón", de 29 años de edad y domiciliado en Entre Ríos al 800, y Matías Ezequiel C., alias "Morsi", de 25 años y residencia en 12 de Octubre al 500.

También fue arrestado Hugo Ariel F., de 43 años y domicilio en Castelli al 400, quien habría efectuado el disparo de arma de fuego.

Sobre lo anteriormente mencionado, el médico de guardia del SAMCo local destacó que una de las personas partícIpes de la pelea presentaba una herida de arma de fuego en zona genital, y que otra exhibía lesiones al recibir un disparo de arma de fuego, por lo que fueron derivados al Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela.

Cabe señalar que todos los nombrados fueron trasladados a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Asimismo, que se dio inicio a actuaciones por los delitos de lesiones graves por el uso de arma de fuego, lesiones leves, amenazas simples y resistencia a la autoridad.

Además, se concretó el secuestro de un escopeta calibre 16, dos cartuchos de similar calibre, un machete, y una pala ancha.