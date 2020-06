MTB: Apaza y la ilusión de Tokio Deportes 22 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La jujeña Agustina Apaza, una de las tres argentinas con chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en la especialidad Mountain Bike, se entrena con la ilusión de alcanzar ese objetivo y con la confianza que le da su amplia trayectoria, aunque la competencia quedó postergada para el 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

La deportista, medalla de oro en los Juegos Odesur 2014, le dijo a Télam que "según el sistema original el 28 de mayo debió haber cerrado la clasificación pero la cuarentena cambió los planes y todos los ranking se congelaron, el olímpico el 3 marzo".

Apaza tuvo una destacada participación en la Copa Internacional de Mountain Bike que se realizó en Araxá, Brasil, del 5 al 8 de marzo, pero que "por decisión de las autoridades de suspender los campeonatos los puntos obtenidos ya no me cuentan". En la carrera XCO categoría Damas Elite, la jujeña fue la mejor argentina con su segundo puesto, y se ubicó tercera al cabo de las cuatro competencias disputadas donde la misionera Paula Quirós resultó segunda.

"En base a distintas carreras y distintos criterios se conforma una grilla y restaba una sola carrera para definir cuál las corredoras se clasificaba porque las tres estábamos empatadas", indicó en referencia a Quirós y a la chubutense Sofía Gómez Villafañe, hoy radicada en Estados Unidos. La competencia que hubiera definido el nombre de la "biker" argentina en la cita olímpica de Tokio, ya que sumaba puntos para el ranking, era el Panamericano de San Juan, también suspendido, y "se está pidiendo que el año que viene pueda realizarse".

Con un panorama complicado en lo deportivo a causa de la pandemia, la Federación Argentina de la especialidad consideró la reapertura del ranking olímpico "para marzo o abril del año que viene", según Apaza. En ese marco, a diferencia de los campeonatos por el ranking mundial que fueron reprogramados para este año, "el olímpico sigue cerrado; de todos modos por ahora no tenemos vuelos de cabotaje ni chances de viajar a Europa", aseguró.