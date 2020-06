Relevamiento del estado de escuelas Locales 22 de junio de 2020 Redacción Por EN LA PROVINCIA

Antes de agosto los alumnos no regresarán a clases en Santa Fe, y eso sucederá siempre y cuando se mantenga en la provincia una situación estable en relación al Covid-19. Mientras tanto, y según lo expresó en las últimas horas la Ministra de Educación Adriana Cantero, se inició un relevamiento para determinar el estado edilicio de las escuelas y registrar cuáles necesitan adaptaciones para recibir a los chicos teniendo en cuenta que deberán mantener una distancia mínima de 1.80 metro entre bancos, además de otras medidas fundamentales para evitar contagios. Cantero dijo a La Capital que el ministerio trabaja “intensamente” junto a otra áreas del Ejecutivo provincial para articular un plan que permita “tener todo listo” si Nación autoriza el reinicio de las clases. “Es un nuevo dispositivo. Nos pusimos a diseñar formatos de acuerdo a los requerimientos de cada curso, la zona geográfica y el contexto socioeconómico”, expresó Cantero. “Todo el Ministerio está abocado a este trabajo que por ahora no tiene una forma definitiva. Hay que tener en cuenta que estos protocolos incluyen desde la salida de los chicos y maestros de sus casas, el traslado, la permanencia en las escuelas y el regreso, con todo lo que ello implica en el contexto de una pandemia”. Además, la funcionaria señaló: “Estamos distribuyendo tareas para los formatos curriculares y las indicaciones en términos de propuestas de enseñanza ya que, hasta ahora, desde Nación se está pensando en un sistema semipresencial, en los que habrá días en que irán algunos alumnos y días en los que asistirán otros, con un máximo de 15 chicos por aula y con el distanciamiento adecuado”. Y agregó: “Todo esto se maneja a nivel del Consejo Federal de Educación”. Respecto a la infraestructura con la que cuentan los establecimientos educativos en Santa Fe es crucial que al retomarse el ciclo lectivo tengan espacios adecuados para mantener el distanciamiento tanto de alumnos como del cuerpo docente y posibilidades de ventilación. “Estamos abocados al relevamiento de la infraestructura para poner en condiciones los espacios físicos”, enfatizó Cantero. “Estamos analizando la información que llega de cada regional para tener un diagnóstico certero. No sólo de los espacios físicos, sino también de los insumos que se van a necesitar, para poder proveerlos. Estamos trabajando en la planificación para que la escuela llegue en un punto aceptable al reinicio de un sistema de presencialidad”.