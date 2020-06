Con VAR y polémica, el Madrid ganó y alcanzó a Barcelona en la cima Deportes 22 de junio de 2020 Redacción Por Con goles de Ramos, que luego salió lesionado, y Benzema, el equipo de Zinedine Zidane superó por 2-1 al Real Sociedad como visitante y es el otro líder de la liga española, con 65 puntos. Si hay empate al final de la temporada, el campeón es el conjunto merengue por los resultados entre sí.

FOTO WEB CELEBRAN. / El Real Madrid se impuso ante los vascos y llegó a la cima de la Liga.

Real Madrid venció ayer por 2 a 1 a la Real Sociedad en un partido cargado de polémicas, correspondiente a la trigésima fecha de la Liga de España, y se ubicó como líder del certamen junto al Barcelona.

El conjunto merengue alcanzó su tercera victoria consecutiva desde el reinicio de la temporada tras el parate por la pandemia de coronavirus, gracias a los tantos del defensor Sergio Ramos, de penal, y el delantero Karim Benzema.

El tiro desde los 12 pasos que Ramos cambió por gol despertó la primera de las polémicas: Vinicius Junior se dejó caer en el área por un supuesto contacto de Diego Llorente cuando iba a rematar al arco, por lo que el árbitro no dudó y cobró la pena máxima.

Los cuestionamientos se intensificaron pasados los 20 minutos del segundo tiempo, momento en el que Januzaj anotó el empate transitorio, que luego fue anulado por posición adelantada de un jugador que supuestamente había obstruido la visión de Courtois, decisión que fue avalada por el VAR.

Mikel Merino, por su parte, fue el encargado de convertir el descuento, cuando el partido se encontraba 2 a 0, pero no le alcanzó a la Real Sociedad para llegar al empate en los últimos minutos del cotejo.

De esta manera, el elenco dirigido por Zinedine Zidane se subió a la cima del certamen junto al Barcelona, pero en caso de llegar igualados a la última fecha, el Real Madrid tendrá ventaja deportiva por no haber perdido ninguno de los dos clásicos disputados en la temporada entre ambos equipos.

En los restantes partidos de la jornada dominical, el Celta de Vigo aplastó al Alavés al imponerse por un contundente 6 a 0, mientras que Valencia le ganó 2 a 0 al Osasuna con goles de Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno Machado.



Los resultados de la fecha: Viernes: Granada 0 - Villarreal 1, Mallorca 1 - Leganés 1, Sevilla 0 - Barcelona 0. Sábado: Espanyol 1 vs Levante 3, Ath. Bilbao 1 vs Betis 0, Getafe 1 vs Eibar 1, Atl. Madrid 1 vs Valladolid 0. Domingo: Celta 6 vs Alavés 0, Valencia 2 vs Osasuana 0, R. Sociedad 1 vs Real Madrid 2.



Las Posiciones: Real Madrid 65, puntos; Barcelona 65; Atlético Madrid 52; Sevilla 52; Getafe 48; Real Sociedad 47; Villarreal 47; Valencia 46; Ath. Bilbao 42; Granada 42; Levante 38; Osasuna 35; Alavés 35; Betis 34; Valladolid 33; Celta 30; Eibar 29; Mallorca 26; Leganés 24; Espanyol 24.



Cómo sigue la Liga:



La fecha 31 comenzará mañana con los siguientes encuentros: 14:30 Levante vs. Atlético de Madrid, 14:30 Valladolid vs. Getafe, ​17:00 Barcelona vs. Athletic Bilbao. Miércoles 24: 14:30 Alavés vs. Osasuna, 14:30 Real Sociedad vs. Celta, ​17:00 Real Madrid vs. Mallorca. Jueves 25: ​14:30 Eibar vs. Valencia, 17:00 Betis vs. Espanyol.