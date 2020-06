En Córdoba, quieren entrenar Deportes 22 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PABLO VEGETTI

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Dos representantes de los planteles de fútbol de Talleres, Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba se reunirán hoy con el director de la agencia provincial de Deportes, Héctor "Pichi" Campana, para intentar generar un proyecto que les permita retomar los entrenamientos, pese a la restricción anunciada por AFA.

El encuentro, del que no fue informado el horario, se realizará en el predio del estadio capitalino "Mario Alberto Kempes", y no tendrá presencia de Estudiantes, que milita en Primera Nacional, ya que está en Río Cuarto, en el interior de la provincia.

De hecho, el viernes último, hubo un fuerte contrapunto luego que Javier Ferreira, delantero de Estudiantes, reveló que habían iniciado los entrenamientos en grupos reducidos de "tres personas", lo que fue desmentido por la dirigencia.

"Los jugadores que estamos en la ciudad realizamos en grupo de a tres los entrenamientos con los cuidados necesarios.

Estamos en contacto permanente con todo el grupo", indicó.

Esto motivó que el club tenga que salir a aclarar que "el plantel profesional continúa entrenándose como lo venía haciendo (cada uno en su hogar, con entrenamientos monitoreados online) bajo las órdenes del PF Ricardo Palladino y que no hubo ninguna modificación respecto al plan de trabajo ni licencia alguna de los jugadores".

La práctica deportiva, en Córdoba, está habilitada desde principios de junio y fue ampliando su espectro de actividades, por lo que a partir de una charla entre los capitanes de los cuatro planteles surgió la posibilidad de este planteo.

"Hemos estado en contacto con los chicos de todos los clubes, con (Juan Cruz) Komar y (Facundo) Erpen, charlando de la situación, preocupados por nosotros y nuestra profesión. Se han planteado varios escenarios. Todos lo que pensamos y queremos llevar a cabo es por el bien del fútbol y la profesión. Veremos qué pasa en la próxima semana, pero tenemos muchas ganas de que vuelva el fútbol rápidamente, porque consideramos que se puede hacer", afirmó el capitán de Belgrano Pablo Vegetti.

"Hoy creemos que al abrirse shoppings, fábricas, donde la concentración de gente es mayor, es posible nuestro regreso. En Buenos Aires tenemos colegas que salen a correr a los Bosques de Palermo. Consideramos que acá se puede hacer y es más sano y seguro entrenar en nuestro club, en nuestro predio. Tenemos que volver, la vuelta es apta con un protocolo de seguridad.

Estamos pensando en eso con los colegas de Córdoba, que tenemos contacto", agregó Vegetti.

Esta semana, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, anunció que los entrenamientos de los planteles regresarán "cuando todo el país se encuentre en fase 4" para evitar "ventajas deportivas".

"Hemos tomado decisiones que son importantísimas para la vuelta al fútbol. Luego de haber hecho un padrón, hemos encontrado que de los 123 equipos profesionales que componen, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, el fútbol argentino, el 59 por ciento de dichos equipos se encuentra en el AMBA", dijo Tapia en un video difundido a través de las cuentas oficiales de AFA.