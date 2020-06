Se reportaron otros 7 casos Locales 22 de junio de 2020 Redacción Por Anoche se confirmaron 3 contagios en Rosario y uno en Carreras, Ceres, Los Quirquinchos y Wheelwright. La provincia acumula 337 positivos de COVID-19

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó este domingo en su que en el día de la fecha se han confirmado 7 casos nuevos de COVID-19 en el territorio provincial. Los casos nuevos corresponden a la ciudad de Rosario (3) y 1 a las localidades de Carreras, Ceres, Los Quirquinchos y Wheelwright (pequeño pueblo del Departamento General Obligado). De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia es de 337 en la bota santafesina.

De esos casos, 328 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). En tanto, hasta la fecha se registran un total de cuatro fallecidos para la provincia (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución), mientras que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica y 5 pacientes se encuentran internados en sala general, mientras que los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. De los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 256 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 12.109 notificaciones de las cuales 11.507 fueron descartadas y 265 continúan en estudio.



NUEVAS MEDIDAS

En tanto, el gobernador de la provincia, Omar Perotti anunció anoche que habrá nuevas restricciones para los que ingresen o egresen a la provincia de Santa Fe. Cada persona que ingrese a la provincia y resida en este territorio tendrá que estar 14 días en aislamiento. Las nuevas medidas son similares a lo que ocurría con los santafesinos que volvían de viaje desde el exterior y de manera automática debían realizar un aislamiento obligatorio de dos semanas. De esta manera cualquier persona que no pertenezca a la provincia y quiera quedarse en territorio santafesino deberá quedarse aislado. Por otro lado, el gobernador explicó que las personas que son de la provincia de Santa Fe y que realicen trabajos en otras localidades de riesgo o donde haya circulación del virus podrá realizar su actividad en caso que esté autorizado pero a su regreso deberá quedarse en su domicilio 14 días sin poder acceder a las flexibilizaciones que se fueron adquiriendo. De esta manera sólo podrán realizar acciones que estén relacionadas con sus necesidades básicas como alimentos o farmacia pero no podrán realizar otras actividades (reuniones familiares, eventos sociales o deportes, entre otras). Para finalizar el gobernador destacó que "es preocupante ver cómo se empieza a dejar de lado el barbijo" y explicó que "no hay que relajarse con los cuidados ya que nada se ha minimizado y el uso es obligatorio el uso del tapabocas". "Tenemos una responsabilidad social y habrá sanciones para los que no cumplan estas instancias. La policía y las fiscalías serán las encargadas de recibir las denuncias de personas que no respeten estas medidas", expresó. Es importante destacar que regirá esta nueva medida desde las 00 horas y el decreto provincial ya fue presentado por gobernación.



ESTAR ALERTA

En los últimos 4 días se registra un claro salto en la cantidad de nuevos infectados en la provincia: se acumularon 48. Se trata del 14,3 por ciento del total acumulado en tres meses (335) lo que evidencia que la curva de contagio local se aceleró. El sábado fue el pico diario hasta ahora, con 19 infectados: 4 en Rosario, 12 en Carreras, 2 en Villada y 1 en Pueblo Esther. El viernes hubo 11 casos de coronavirus en Santa Fe pero más dispersos en el mapa. Aparte de las dos personas que contrajeron el virus y son oriundas de Rosario, los otros 9 se distribuyeron así: 3 en Ceres, 1 en Villada; 1 en Reconquista; 1 en Avellaneda; 1 en Casilda; 1 en Los Quirquinchos; y el restante en Santa Rosa de Calchines También el jueves hubo otros 11 positivos de covid-19 en la bota. En ese lote estuvieron incluidos los cinco de la localidad de Carreras y se sumaron otro seis. Cabe consignar que el record de infectados diarios se produjo el 31 de marzo pasado con 22 casos.



MONITOREAN FRIGORIFICO

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de su Secretaría de Agroalimentos, se encuentra monitoreando la situación del frigorífico Black Bamboo en la localidad de Hughes, establecimiento que el sábado debió activar el protocolo de seguridad tras conocer que uno de sus operarios dio positivo de Covid-19. Luego de conocerse casos positivos en la localidad de Carreras y en busca de nexos epidemiológicos, se realizaron hisopados a tres operarios del frigorífico arrojando como resultado un positivo. Dicha situación llevó a que el establecimiento pase de fase de prevención en la que estaba funcionando, a la fase de contención y detenga la producción. El secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli indicó que “se trata de un operario oriundo de Wheelwright, que trabaja en el sector de armado de cajas, ámbito de la planta industrial que es bastante aislado. En este contexto también se debieron aislar otros 19 trabajadores de los cuales se esperan los resultados de los hisopados para este lunes”.



EN ESTADO CRITICO

Por último, ayer se confirmó que dio positivo de coronavirus un hombre de Ceres que fue derivado en estado crítico al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. El hombre se encuentra internado en el área de terapia intensiva, donde es asistido con respiración mecánica. De esta forma, se transformó en 12° caso positivo de la ciudad del norte provincial y el primero en estar internado en estado crítico en la capital. El cuadro del adulto es crítico al padecer de “neumonía bilateral”, lo que requiere de la asistencia de un respirador.