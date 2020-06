La oposición en la mira de Mayans Nacionales 22 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - José Mayans, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, aseguró que el oficialismo va a "prorrogar el protocolo" para las sesiones remotas y ante las críticas de la oposición por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia, sostuvo que "la propuesta de ellos es paralizar el Congreso".

Mayans se refirió a la pelea con Juntos por el Cambio, que acusa al oficialismo de no cumplir el protocolo acordado entre ambos espacios, según el cual las sesiones "virtuales" serán sobre "medidas específicas" que "sean necesarias para combatir el Covid-19 y sus consecuencias".

El jefe de la bancada oficialista subrayó que "nada es absoluto, no es algo inmóvil la cuestión del temario" y explicó: "Estamos haciendo sesiones especiales, que se convocan a pedido de seis senadores que proponen los temas, y el temario se vota por mayoría".

Ante la inminencia del vencimiento del protocolo a principios de julio, el senador por Formosa adelantó: "Nosotros vamos a hacer una prórroga. Lo podemos votar y se aprueba por mayoría simple".

La oposición se encuentra atenta al vencimiento del protocolo y en Juntos por el Cambio ya hay conversaciones sobre la mayoría que se requiere para aprobar la prórroga, en las que hay quienes plantean que se necesitan dos tercios, según deslizaron fuentes de esa bancada a Noticias Argentinas.

"Se aprueba por mayoría simple. La propuesta de ellos es paralizar el Congreso y nosotros no estamos de acuerdo", sentenció el legislador peronista al ser consultado sobre la eventual discusión en torno a la prórroga del protocolo.