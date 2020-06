Ya son más de 1.000 los muertos en la Argentina Nacionales 22 de junio de 2020 Redacción Por Ayer se registraron 1.581 casos positivos, hubo 19 personas fallecidas y el total de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia ascendió a 1.011.

FOTO NA DETECTAR. Se realizó en el barrio de Almagro.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Ministerio de Salud reportó anoche 1.581 nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 en el país, por lo que ya se acumulaban 42.785, además de once nuevas muertes, y sumaban 19 en las últimas 24 horas, mientras que el total supera el millar.

Con las últimas víctimas fatales de la pandemia reportadas, ya son 1.011 las acumuladas.

De los nuevos contagios informados, 746 corresponden a la provincia de Buenos Aires, que acumula 19.329, en tanto que 707 son de Capital Federal, donde se suman 19.007.

Entre ambos distritos representan el 91 por ciento de los casos ocurridos en las últimas 24 horas y el 89,6 del total de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia.

Los últimos once decesos reportados son los de nueve hombres, dos bonaerenses de 56 años y tres de 77, 60 y 90; tres porteños de 93, 72 y 45, y uno de 56, de Río Negro, además de una mujer de 64, de la provincia de Buenos Aires, y una persona de 88, de la Capital Federal, cuyo sexo no había sido especificado.

Los ocho fallecimientos, consignados en el reporte matutino, fueron los de cinco hombres, dos de 83 y 77 años residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 63 y 58 de la Ciudad de Buenos Aires; uno de 82 de Río Negro y tres mujeres, dos de 94 y 84 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y una bonaerense de 85.

La mayoría de los casos acumulados, 17.750 (41,5 por ciento), corresponden a contagios por circulación comunitaria, en tanto que 16.101 (37,6%) se relacionan con un contacto estrecho con un caso positivo y 1.047 (2,4%) tienen antecedente de viaje al exterior.

Además de la situación del AMBA sigue preocupando la provincia de Chaco, donde se produjeron 52 nuevas infecciones y totalizaban 1.582.

También se registraron 17 casos positivos en Santa Fe, que lleva 335 acumulados; 16 en Río Negro, donde suman 691; 13 en Córdoba y 565 acumulados; 10 en Entre Ríos que lleva 144; nueve en Neuquén, con un acumulado de 312; seis en Chubut y 94 en total, y cinco en Mendoza, que actualmente suma 132.



OTROS DATOS

El sábado fueron realizadas 6.443 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 279.672 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 6.163,3 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta esa fecha es de 189.801 (por laboratorio y por criterio clínico - epidemiológico).

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años, mientras que el 50,6 por ciento de los contagiados son hombres, en tanto que ya habían sido dadas de alta 12.728 personas que se habían infectado.