Alonso dijo que Rossi debería intentar competir en Le Mans Deportes 21 de junio de 2020 Redacción Por

Fernando Alonso venció en las últimas dos ediciones de las "24 Horas de Le Mans", junto a sus compañeros en el equipo Toyota Gazoo Racing, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.

Con su experiencia de por medio, se le ha consultado por el deseo que el ídolo del motociclismo Valentino Rossi advirtió, referido a ser parte de esta carrera mítica, así como también alguna vez quiso ser parte de un Rally Dakar.

Alonso le sugirió al italiano que "lo intente, por supuesto. Es una experiencia para toda la vida; tiene que preparar la carrera bien, todo es muy profesional y también competitivo. No es sólo resistir, porque no hay un momento de relax".

Según Alonso, la experiencia en La Sarthe pondría en relieve la importancia de la unión y el trabajo en equipo aun más de lo que se puede vivir en Fórmula 1 o en MotoGP.

"En la F1 todo es extremo, tenso, no te da la oportunidad de disfrutar con los compañeros. Aquí se comparte todo, es fantástico y no estaba acostumbrado a eso, ni tampoco a recibir mensajes de ellos. Aprendí mucho Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima", resumió Fernando.