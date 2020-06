Mansell y sus elogios a Fangio Deportes 21 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP NIGEL MANSELL. Fue campeón mundial en 1992.

En una reciente entrevista, el británico Nigel Mansell destacó que de los actuales pilotos el mejor es su compatriota Lewis Hamilton.

"El lo hubiera hecho bien incluso en otras épocas, pero es difícil hacer comparaciones, por lo que muchos buenos conductores tuvieron un simple accidente y salieron con los brazos, las piernas rotos o fallecieron", señaló el ex campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1992.

No obstante, Mansell aseguró que "aún con el nivel que tiene hoy Hamilton no se compara en su grandeza con Juan Manuel Fangio; siempre dije que Fangio fue el mejor. Condujo en una era en la que los pilotos eran verdaderos 'héroes', porque no tenían cinturones de seguridad, cascos y antiparras seguros".

Mansell agregó que "algunos ni siquiera usaban guantes; tenían un tanque de combustible entre las piernas y en caso de tener un accidente la probabilidad de sobrevivir era del 50 y 50, porque podría ser arrojado o morir", concluyó sobre el recordado piloto argentino, cinco veces campeón del mundo en la década del 50.