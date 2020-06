Triunfo ajustado del Atlético Madrid Deportes 21 de junio de 2020 Redacción Por El equipo de Simeone se impuso 1-0 ante el Valladolid.

El Atlético de Madrid sumó de a tres en lo que fue una victoria agónica ante Valladolid por 1-0 en el Wanda Metropolitano.

Fue agónica porque se le hizo cuesta arriba el encuentro a los de Diego Simeone. Es que, si bien el Colchonero contó con varias chances, la puntería no estuvo de su lado y, por momentos, el arquero José Antonio Caro se hizo gigante en su arco.

Sin embargo, a falta de nueve minutos para el final del partido, justamente Caro fue quien pasó de héroe a villano ya que, después de sacar un tremendo remate de Thomas Partey al córner, cometió un grosero error en el siguiente centro al errarle a la pelota para dejársela servida al delantero Vitolo, quien remató de cabeza. Hubo lugar para un poco de suspenso, ya que el VAR tuvo que entrar en juego para constatar que efectivamente el balón había ingresado en el arco de Valladolid, ya que un defensor la había llegado a sacar pero la pelota ya estaba adentro.

De esta manera, el Colchonero se mantiene en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones, en zona de clasificación directa a la próxima edición de la Champions League, mientras que los visitantes siguen deambulando por el fondo de la tabla, peligrosamente cerca de los puestos de relegación.



La fecha: Viernes: Granada 0 - Villarreal 1, Mallorca 1 - Leganés 1, Sevilla 0 - Barcelona 0. Sábado: Espanyol 1 vs Levante 3, Ath. Bilbao 1 vs Betis 0, Getafe 1 vs Eibar 1, Atl. Madrid 1 vs Valladolid 0. Domingo: 09:00hs Celta vs Alavés, 14:30hs Valencia vs Osasuana, 17:00hs R. Sociedad vs Real Madrid.



Principales posiciones: Barcelona 65, puntos; Real Madrid 62; Sevilla 52; Atlético Madrid 52; Getafe 48; Real Sociedad 47; Villarreal 47; Valencia 43; Ath. Bilbao 42; Granada 42.