Moreira no quiere volver a River Deportes 21 de junio de 2020 Redacción Por El lateral paraguayo termina su préstamo con Portland Timbers el 30 de junio y debería regresar al Millonario, pero negocia para seguir en los Estados Unidos.

El paraguayo Jorge Moreira, lateral derecho de Portland Timbers, tiene la decisión tomada de no regresar a River después del 30 de junio, cuando vence su préstamo en el conjunto estadounidense. ¿Qué será de su futuro?

Moreira pretende continuar en la Major League Soccer por comodidad allí y porque el Millonario tiene cubierto el cupo de extranjeros, al menos hasta que venda a uno de sus foráneos o avance la nacionalización del uruguayo Nicolás De La Cruz. "No tendré cabida en el equipo, las plazas están completas", le dijo al programa Pelota Tata.

Lo cierto es que su actual club no pagará los US$ 1.500.000 por el 50 por ciento del pase que fijó la opción de compra puesta por el Millonario antes de la partida del zaguero guaraní de 30 años, quien arribó a Núñez en 2016 y jugó 56 partidos hasta 2018.

Moreira quiere seguir en Portland, donde logró afianzarse y disputó 32 encuentros (3 goles), pero podría tomar otro rumbo en Norteamérica. "En este momento estamos viendo la posibilidad. Todavía quedan diez días así que estamos evaluando esas cosas", agregó.