Una buena noticia para Atlético

21 de junio de 2020

FOTO ARCHIVO ALGO DE ALIVIO. / Desde AFA se confirmó que seguirán pagando los derechos de TV hasta septiembre, a pesar que la actividad no vuelva.

En los últimos días circuló un borrador que habría sido realizado desde la Asociación del Fútbol Argentino, donde se indica al mes de agosto como posible fecha de retorno a los entrenamientos para todos los equipos profesionales.

El presidente de AFA, Claudio Tapia, había anunciado algunos días antes que esto ocurrirá cuando todo el país se encuentre en Fase 4 de la pandemia de coronavirus. Antes no.

Mientras tanto, también se dio a conocer una noticia que es de gran ayuda para los clubes, algo de alivio en lo económico. AFA continuará pagando los derechos de TV durante los meses de julio, agosto y septiembre, aunque no haya competencia.

La realidad es que los clubes, cada mes que pasa, se hace más complicado sostener la situación y la crisis se agrava.

Atlético de Rafaela, como el resto de los clubes de la Primera Nacional, recibe una cifra cercana a los dos millones de pesos mensuales por derechos de TV.

De esta forma, los directivos albicelestes tendrán algo de ‘alivio’ para afrontar la deuda con el plantel y así comenzar a diagramar el futuro equipo que presentará para el torneo que se juegue, sea en este 2020 o desde el próximo año. Cuando covid-19 lo permita.

Por lo pronto, la dirigencia ya se reunió con Walter Otta, en donde arreglaron la continuidad del cuerpo técnico (aún no fue oficializado por el club) y desde ahora, mientras se esperan confirmaciones oficiales desde Viamonte, se irá diagramando el plantel que contará con muchos chicos del club, más algún refuerzo que pueda llegar.